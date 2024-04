Felix był wściekły po kolacji w domu Lewandowskiego. Ujawnił co mu się nie spodobało na miejscu

Pod koniec stycznia bieżącego roku FC Barcelona przegrała u siebie 3:5 z Villarrealem, co wprawiło klub, działaczy, sztab szkoleniowcy i kibiców w fatalny nastrój. Po tym spotkaniu Xavi Hernandez zadeklarował, że z końcem sezonu zakończy pracę w roli szkoleniowca Barcelony, co wstrząsnęło zawodnikami.

Wtedy Robert Lewandowski zaprosił kolegów z drużyny na kolację do swojego domu, żeby zewrzeć szyki przed kluczowym etapem sezonu. Kilka tygodni później hiszpańskie media informowały, że był to przełomowy moment dla całego zespołu. "Miesiąc po ogłoszeniu decyzji Xaviego Barcelona odzyskała optymizm i radość z gry. Szatnia po konspiracyjnym obiedzie w domu Lewandowskiego wydaje się bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek" - pisał "AS" pod koniec lutego.

Od porażki z Villarrealem FC Barcelona rozegrała 11 spotkań, z których osiem wygrała, a trzy zremisowała. To sprawiło, że klub awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów oraz awansował na drugie miejsce w tabeli La Liga. Obecnie traci osiem punktów do pierwszego Realu Madryt.

Joao Felix krytykuje dziennikarzy. "To nie w porządku"

Jest jednak pewien aspekt kolacji u Lewandowskiego, która zirytował szczególnie Joao Felixa, o czym opowiedział w rozmowie z Gerardem Romero. - Czasami dziennikarze nie okazują takiego szacunku, jaki powinni. Chodzi o czyjąś prywatność - wyjaśnił Portugalczyk.

- Pewnego dnia byliśmy na kolacji w domu Lewandowskiego, a przed jego drzwiami czekało na nas dziesięć kamer. To jego dom, w którym była też rodzina. To nie było w porządku - dodał zawodnik wypożyczony z Atletico Madryt.

Teraz efekt "kolacji u Lewandowskiego" zostanie przetestowany w środowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko PSG. Pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe zostanie rozegrane w Paryżu, a rozpocznie się o godzinie 21:00.