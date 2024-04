Wygadał się! To tam zagra Mbappe w przyszłym sezonie

Kylian Mbappe po zakończeniu sezonu opuści PSG i będzie miał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Najprawdopodobniej przeniesie się do Realu Madryt, choć na razie nie zostało to potwierdzone. Zdaniem hiszpańskich mediów Florentino Perez pozwolił piłkarzowi wybrać najlepszy moment na ogłoszenie transferu. - Nic nie mam do ogłoszenia - mówił niedawno Francuz. Tyle że inne osoby nie są tak powściągliwe jak on.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski znów zwycięzcą Ligi Mistrzów?

Kylian Mbappe zostanie piłkarzem Realu Madryt? Javier Tebas mówi wprost

O tym, że 25-latek przeniesie się do stolicy Hiszpanii, przekonany jest prezes La Ligi Javier Tebas. - Powiedziałem już, że na 99,9 proc. Mbappe będzie grał w Realu Madryt. (...). Ze względu na okoliczności związane z kontrolą ekonomiczną i Finansowym Fair Play żaden klub Premier League po niego nie ruszy. Jedynym klubem na świecie, który mu został, jest Real Madryt. Dlatego Mbappe w przyszłym roku będzie grał w Realu Madryt - powiedział Tebas podczas wydarzenia zorganizowanego w Sewilli przez Uniwersytet CEU San Pablo (cytat za "Mundo Deportivo").

To już kolejna wypowiedź sugerująca, że napastnik w przyszłym sezonie będzie występował w zespole "Królewskich". Niedawno w podobnym tonie wypowiedział się Aurelien Tchouameni, pomocnik Realu. - Hiszpanie są bardzo świadomi tego, jakim zawodnikiem jest Kylian. Ale dopiero widząc go na co dzień, zdadzą sobie sprawę z jego wielkości - powiedział.

Kylian Mbappe coraz bliżej Realu Madryt. Ale ma jeszcze o co grać z PSG

W mediach krążą już informacje o pieniądzach, jakie Mbappe ma otrzymać w Madrycie. Jego pensja wyniesienie ok. 30 mln euro rocznie, czyli znacznie mniej niż obecnie otrzymuje w PSG (ok. 70 mln euro rocznie). Ale że przyjdzie jako wolny zawodnik, to dostanie premię za podpisanie kontraktu w wysokości ok. 100 mln euro.

Być może Kylian Mbappe dołączy do Realu jako zdobywca potrójnej korony z PSG. Jego obecny klub pewnie prowadzi w Ligue 1 (na siedem kolejek przed końcem ma 12 punktów przewagi nad wiceliderem), w Pucharze Francji dotarł do finału (tam zagra z Lyonem), a w Lidze Mistrzów do ćwierćfinału (w nim zmierzy się z FC Barceloną). O takie wyniki byłoby znacznie trudniej bez rewelacyjnego Francuza, który w 39 meczach strzelił 39 goli i zanotował osiem asyst.