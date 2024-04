Oficjalnie. Jest decyzja ws. kary dla Lewandowskiego. To ważne w kontekście meczu z Realem

Nad Robertem Lewandowskim pojawiło się widmo dwumeczowego zawieszenia za żółtą kartkę otrzymaną w meczu z Las Palma. To by sprawiło, że polski napastnik przegapiłby nie tylko mecz z Cadiz, ale też prestiżowe spotkanie przeciwko Realowi Madryt. W środowe popołudnie wyjaśniło się, czy Komitet Dyscyplinarny przeanalizował sytuację Lewandowskiego oraz ilu meczowe zawieszenie go czeka.

3 Fot. REUTERS/Isabel Infantes Otwórz galerię Na Gazeta.pl