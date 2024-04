Robert Lewandowski wyszedł w pierwszym składzie w meczu przeciwko Las Palmas. Polak nie strzelił gola, ale obejrzał żółtą kartkę. Było to już jego piąte upomnienie, przez co nie zagra w meczu z Cadizem. Istniało jednak ryzyko, że zostanie zawieszony na dwa spotkania i zabraknie go w El Clasico. Najnowsze wieści w tej sprawie przekazało "Mundo Deportivo".

