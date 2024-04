Tak Barcelona może przekonać Xaviego do pozostania. To byłaby sensacja

Choć po styczniowej, kompromitującej porażce z Villarrealem (3:5) Xavi Hernandez ogłosił, że z końcem sezonu rezygnuje z pracy w Barcelonie, to w Katalonii są ludzie, którzy chcieliby, aby pozostał on na swoim stanowisku. Pomysłem na to mają być transfery. "Mundo Deportivo" donosi o dwóch wielkich ruchach mających na celu zatrzymać 44-letniego szkoleniowca na następny sezon.

