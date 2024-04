Lewandowski postawił Xaviego pod ścianą. W Hiszpanii poruszenie. Nie ma wyjścia

Robert Lewandowski na pewno nie zagra w najbliższym ligowym meczu FC Barcelony. W spotkaniu z Las Palmas specjalnie wymusił na arbitrze, by pokazał żółtą kartkę, co wzbudziło liczne kontrowersje. Polak może mieć z tego tytułu olbrzymie kłopoty nie tylko ze względów regulaminowych... W ten sposób zmusił Xaviego, by wykonał "niebezpieczną" zmianę w składzie.

