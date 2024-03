Znakomite wieści dla Barcelony tuż przed meczem

FC Barcelona notuje bardzo dobrą serię w lidze hiszpańskiej. Od 31 stycznia br. i wygranej 1:0 u siebie nad Osasuną zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza nie przegrał ośmiu kolejnych meczów. W tym czasie zremisował 0:0 z Athletikiem czy pokonał 3:0 Atletico Madryt. Dzięki temu Barcelona jest teraz wiceliderem Primera Division z 64 punktami i traci osiem do prowadzącego Realu Madryt. To może więc sprawić, że walka o mistrzostwo Hiszpanii będzie emocjonująca do samego końca. Teraz ligowe rozgrywki wracają po marcowej przerwie na zgrupowania reprezentacji.

Wielki powrót gwiazdy po dwóch miesiącach. Barcelona może odetchnąć

W trakcie wspomnianego meczu z Osasuną kontuzji doznał Ferran Torres. Hiszpan padł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem i opuścił boisko w siódmej minucie, mając łzy w oczach. Klub wtedy poinformował w komunikacie, że Torres doznał urazu ścięgna podkolanowego. Przez to skrzydłowy opuścił dziewięć meczów we wszystkich rozgrywkach, tj. w lidze hiszpańskiej i w Lidze Mistrzów. Teraz są w końcu dobre informacje dla kibiców Barcelony, ponieważ Torres otrzymał powołanie na ligowe starcie z Las Palmas.

W tym sezonie Torres zagrał w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jedenaście goli i zanotował cztery asysty. Na początku 2024 r. zagrał przeciwko Las Palmas i strzelił gola po asyście Sergiego Roberto. Wtedy gola na 2:1, dającego zwycięstwo Barcelonie, strzelił Ilkay Gundogan z rzutu karnego. Poza Torresem do kadry Barcelony wrócił Joao Cancelo, który nie grał przeciwko Atletico Madryt z powodów zdrowotnych. Xavi nie ma jeszcze do dyspozycji Andreasa Christensena.

Las Palmas zajmuje jedenaste miejsce w lidze hiszpańskiej z 37 punktami i ma sporą przewagę nad strefą spadkową. Ostatnie pięć meczów beniaminka to jednak dwa remisy i trzy porażki. Wśród najbardziej wyróżniających się piłkarzy w tym zespole należy wymienić Kiriana Rodrigueza, Munira El Haddadiego czy Mikę Marmola.

Mecz pomiędzy Barceloną a Las Palmas odbędzie się w sobotę 30 marca o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.