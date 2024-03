Poruszenie w Hiszpanii. Chodzi o Lewandowskiego. "Przeszedł badania"

Robert Lewandowski solidnie przyczynił do awansu reprezentacji Polski na Euro 2024. W meczach z Estonią i Walią grał od początku do końca i to on skutecznie rozpoczął dla nas decydujący konkurs rzutów karnych. Poczynania naszego napastnika bacznie obserwowały także hiszpańskie media. Bardziej interesowało je jednak zdrowie naszego kapitana. Jego występ w sobotę przeciwko Las Palmas długo pozostawał niepewny.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza po awansie Polaków na Euro 2024! Probierz odpowiada

Lewandowski wraca do gry. Hiszpanie orzekli. "Ma się dobrze"

Część ekspertów sugerowała, że Polak po intensywnych meczach kadry powinien dostać wolne. Ponadto Lewandowski w starciu z Walią nabawił się drobnego urazu mięśnia, a przed dogrywką był okładany lodem. Zdaniem "Mundo Deportivo" nie będzie takiej konieczności. "Pomimo zmęczenia po dwóch meczach barażowych, które Polska rozegrała z Estonią (5:1), a także 120 minut i rzutów karnych przeciwko Walii (0:0 i 4:5 w rzutach karnych), dzięki którym jego zespół dostał się do tegorocznych mistrzostw Europy, napastnik Barcelony ma się dobrze. Lewandowski przeszedł badania lekarskie i wszystko wskazywało na to, że zawodnik może rywalizować z UD Las Palmas" - czytamy.

35-latek w piątek normalnie trenował razem z całą drużyną i wydaje się, że rzeczywiście jest gotowy do gry. Mówił o tym także trener FC Barcelony Xavi Hernandez podczas konferencji prasowej. - Jest teraz na bardzo wysokim poziomie. Fizycznie ma się dobrze... Wrócił z reprezentacji i jest gotów na jutrzejszy mecz. Cóż, to bardzo ważny piłkarz, istotny dla naszych interesów - przyznał w piątek.

Lewandowski zagra z Las Palmas? Wszyscy na to czekają

"Mundo Deportivo" zwróciło także uwagę, że obecność Lewandowskiego w wyjściowej jedenastce leży nie tylko w interesie Xaviego, lecz także samego napastnika. To właśnie teraz może wykorzystać wysoką dyspozycję, by odrabiać straty w klasyfikacji strzelców. Zajmuje w niej dopiero szóste miejsce, a do prowadzącego Jude'a Bellinghama traci trzy trafienia.

Mecz FC Barcelona - UD Las Palmas w ramach 30. kolejki LaLiga odbędzie się w sobotę 30 marca na Montjuic. Początek o godz. 21:00. Katalończycy będą próbowali zmniejszyć straty do prowadzącego w tabeli Realu Madryt, do którego tracą osiem punktów.