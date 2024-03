Sensacyjne doniesienia ws. gwiazdy Barcelony. To może być oferta nie odrzucenia!

Joao Cancelo był jednym z transferów Barcelony w trakcie letniego okna. Portugalczyk został wypożyczony z Manchesteru City bez opcji wykupu. Cancelo czuje się świetnie w Barcelonie, o czym świadczą cztery gole i cztery asysty w 32 meczach. Do tej pory padały różne kwoty w mediach odnośnie ewentualnego wykupu obrońcy i były one w granicach 25-50 mln euro. - Chciałbym mieć Cancelo w swojej drużynie na stałe. Dał zespołowi wiele - mówił Xavi podczas jednej z konferencji prasowych.

Jeden z hiszpańskich dziennikarzy informował, że Barcelona może próbować dogadać się z Manchesterem City na ponowne wypożyczenie. Z pewnością Cancelo będzie jednym z głównych priorytetów Barcelony latem, o czym otwarcie mówi Joan Laporta. - Jorge Mendes pracuje nad tą sprawą i doskonale zna nasze pragnienia. Na pewno będzie to przedłużenie wypożyczenia z poprawioną kwotą wykupu - mówił prezes Barcelony. Klub z Katalonii może jednak mieć poważnego konkurenta do walki o Cancelo.

Barcelona straci szansę na wykup gwiazdy? Wielka oferta z Arabii Saudyjskiej

Kataloński dziennik "Sport" informuje, że Cancelo jest celem jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej, a konkretniej Al-Hilal, gdzie już występuje Neymar, Bono czy Sergej Milinković-Savić. Saudyjczycy mogą złożyć Manchesterowi City ofertę, która będzie nieosiągalna do rywalizacji dla Barcelony. W tym przypadku Barcelona opiera swoje nadzieje na tym, że wola zawodnika będzie taka, by pozostać w Barcelonie, mimo ogromnej oferty z Arabii Saudyjskiej. Warto dodać, że Barcelona będzie chciała wypożyczyć Cancelo, najpewniej z opcją wykupu, która pod pewnymi warunkami przerodzi się w obowiązek.

"Sport" przypomina, że zanim transfer Cancelo do Barcelony ostatecznie się dokonał, to City wstrzymywało rozmowy, ponieważ pojawiły się oferty z Arsenalu i dwóch klubów z Arabii Saudyjskiej. "City priorytetowo traktuje sprzedaż Cancelo. Jego rynkowa wartość to około 50 mln euro. Kontynuacja współpracy z Cancelo to jeden z celów, jakie zarząd Barcelony postawił sobie przed kolejnym sezonem. Jego wszechstronność była kluczem do sukcesu drużyny" - czytamy w artykule katalońskiego dziennika.

Barcelona jest siódmym klubem w seniorskiej karierze Cancelo. Wcześniej defensor grał dla SL Benfiki (2007-2014), Valencii (2014-2017), Interu Mediolan (2017-2018), Juventusu (2018-2019), Manchesteru City (2019-2023) i Bayernu Monachium (styczeń-czerwiec 2023).

Barcelona pozostaje wciąż w grze w Lidze Mistrzów, gdzie zagra w ćwierćfinale tych rozgrywek z Paris Saint-Germain. W lidze hiszpańskiej zespół Xaviego zajmuje drugie miejsce z 64 punktami i traci osiem do prowadzącego Realu Madryt.