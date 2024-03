Media: Lewandowski otrzymał bolesny cios. Prosto od zarządu

Robert Lewandowski i jego przyszłość w FC Barcelonie to ostatnio temat zaskakujących plotek. Wydawało się, że wszystko ucichnie po tym, jak polski napastnik w wywiadzie na kanale Meczyki potwierdził jednoznacznie, że po sezonie nigdzie się nie wybiera. - Ja już powtarzałem w tym temacie wielokrotnie. Dla mnie wszystko jest jasne. Wiem, gdzie będę w przyszłym sezonie i tak zostanie - mówił. Pomimo tej deklaracji media nadal sugerują, że wszystko może się zmienić.

Lewandowski jednak na wylocie z FC Barcelony? Media: "Jego etap się skończył"

Kapitan reprezentacji Polski ostatnio łączony był m.in. z Atletico Madryt. Ligowy rywal FC Barcelony miał nawet proponować wymianę Lewandowskiego za Joao Felixa, który obecnie również gra w ekipie z Katalonii, ale po sezonie wróci z wypożyczenia do stolicy Hiszpanii. Choć klub nie przystał na tę ofertę, Atletico nadal monitoruje sytuację. Podobnie sprawy mają się w kontekście ewentualnego transferu do Arabii Saudyjskiej. Sky Sports informowało niedawno, że Polak odrzucił ofertę, gwarantującą zarobki na poziomie niespełna 100 mln euro za sezon.

Duże zainteresowanie 35-latkiem najwyraźniej nie bierze się znikąd. Od pewnego czasu pojawiały się sugestie, że działacze mistrza Hiszpanii nie są zadowoleni z postawy Lewandowskiego. Ostatnio jego forma poszła jednak w górę. Mimo to hiszpański portal "El Futbolero" przekazał szokujące wieści. "Część zarządu uważa, że jego etap się skończył i on także powinien opuścić klub" - czytamy.

Niebagatelną rolę mogą tu też odegrać kwestie finansowe. FC Barcelona może nie zmieścić się w wyznaczonym przez LaLiga limicie wydatków na pensje dla zawodników, co uniemożliwi jej rejestracje nowych graczy do rozgrywek. Z tego powodu drużynę latem ma opuścić obrońca Inigo Martinez. Z kolei Lewandowski bardzo wiele zarabia (ok. 34 mln euro za sezon), a jego umowa jest tak skonstruowana, że za każdy kolejny rok otrzymuje większą pensję.