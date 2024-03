Robert Lewandowski w dobrym nastroju wrócił do Barcelony. Po tym, jak awansował z reprezentacją Polski na Euro 2024, w klubie czekało go gorące powitanie. Koledzy gratulowali mu sukcesu na piątkowym treningu. Słowa uznania usłyszał też z ust trenera Xaviego Hernandeza.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim golfistą jest Michał Probierz? Selekcjoner o swoich umiejętnościach

Lewandowski znów w Barcelonie. I od razu takie słowa Xaviego. "Naturalny lider"

Szkoleniowiec wystąpił na konferencji prasowej przed sobotnim spotkaniem ligowym z Las Palmas. Pozwolił sobie wówczas na liczne komplementy pod adresem Polaka. - Robert to naturalny lider, który bardzo nam pomógł od pierwszego dnia, odkąd do nas przyszedł. Zawsze pracuje z poświęceniem, stara się, nadal potrafi się rozwijać pomimo swojego wieku. Jest dla nas wspaniałym piłkarzem i myślę, że jest teraz w świetnej formie. Powiedziałem mu to dzisiaj. Niedawno rozegrał jeden z jego najlepszych meczów, odkąd dołączył do Barcelony - zauważył Xavi, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Po barażach pojawiły się sygnały, że Lewandowski może nie być w pełni sił, by wystąpić w najbliższym meczu FC Barcelony. Napastnik narzekał na uraz mięśnia, a w przerwie meczu z Walią fizjoterapeuci okładali go lodem. Wygląda jednak na to, że będzie do dyspozycji Xaviego. - Jest teraz na bardzo wysokim poziomie. Fizycznie ma się dobrze... Wrócił z reprezentacji i jest gotów na jutrzejszy mecz. Cóż, to bardzo ważny piłkarz, istotny dla naszych interesów - dodał trener.

Xavi dostał pytanie o "następcę" Lewandowskiego. "Bardzo dobrze się dogadują"

Ewentualną alternatywą dla Lewandowskiego byłby występ na środku ataku Vitora Roque. Xavi, pytany o młodego Brazylijczyka, rozwiał wszelkie wątpliwości. Kolejny raz dał do zrozumienia, że woli oglądać go na boisku obok naszego kapitana. - Kiedy Vitor przebywał na boisku, Robert prawie zawsze grał obok niego. Obaj bardzo dobrze ze sobą współdziałają. Robert bardziej skupia się na odciążaniu drużyny, przebywaniu w polu karnym, a Roque rzuca się w przestrzeń i czerpie korzyści z ruchów Roberta. Bardzo dobrze się dogadują - podsumował.

Mecz FC Barcelona - Las Palmas odbędzie się w Wielką Sobotę 30 marca na Montjuic. Początek o godz. 21:00.