Sensacyjne wieści ws. Xaviego! "Laporta to rozważa"

FC Barcelona nie ma udanego sezonu. Ma jeszcze szansę na zdobycie tylko jednego trofeum - Ligi Mistrzów (w ćwierćfinale zagra z jednym z faworytów - PSG). Drużyna prowadzona przez trenera Xaviego przegrała w ćwierćfinale Pucharu Króla, półfinale Superpucharu Hiszpanii, a w La Lidze dziewięć kolejek przed końcem sezonu ma aż osiem punktów straty do prowadzącego Realu Madryt.

Najbliższe trzy tygodnie kluczowe w przyszłości Xaviego

Pod koniec stycznia, Xavi poinformował, że po zakończeniu tego sezonu odejdzie z FC Barcelony. Stało się to po fatalnym meczu ligowym, przegranym aż 3:5 u siebie z Villarrealem. - Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Ten klub potrzebuje zmiany dynamiki - mówił wtedy Xavi.

Od tamtej pory doszło do zaskakującej sytuacji. FC Barcelona po decyzji Xaviego zagrała dziesięć spotkań - aż siedem wygrała i trzy zremisowała!

Sporo kibiców mistrzów Hiszpanii uważa, że Xavi jednak powinien zostać w klubie. Teraz nowe informacje w sprawie przyszłości trenera FC Barcelony przekazał hiszpański "Sport".

- Xavi ogłosił odejście pod koniec stycznia. Dwa miesiące później scenariusz jest inny i Barcelona nie zamyka drzwi przed kontynuacją współpracy, o ile przyszły projekt zostanie uzgodniony z trenerem. A wszystko rozstrzygnie się w ciągu najbliższych trzech tygodni. Obie strony spotkają się po El Clasico, aby przeanalizować wszystkie za i przeciw - pisze "Sport".

Klub chciałby przedłużyć umowę z Xavim, ale raczej muszą zostać spełnione dwa warunki.

- Zamiarem klubu jest przekonanie Xaviego do dalszej pracy. W przypadku jednak odpadnięcia z Ligi Mistrzów i oddalenia się od Realu Madryt w lidze, szanse na kontynuację byłyby minimalne - dodają dziennikarze.

Zdradzają, że głównym zwolennikiem przedłużenia umowy z Xavim jest Joan Laporta, prezes FC Barcelony. Z drugiej strony wśród bliskich Laporty czy innych pracowników klubu, jest kilku, którzy uważają, że FC Barcelona potrzebuje nowego trenera.

- Laporta jest przekonany, że Xavi to najlepsza opcja, bo jest trenerem klubu i mimo nieregularności w drużynie, wyniki nie są złe. To prawda, że doszło do poważnych niepowodzeń, ale Xavi zbudował coś, co może mieć większy wpływ w przyszłości. Opcje jego zastąpienia również nie są w 100 proc. przekonujące, dlatego Laporta rozważa zwrócenie się do niego, aby pozostał w drużynie tak długo, jak wyniki będą się zgadzać od chwili obecnej do końca sezonu - dodaje "Sport".

FC Barcelona w sobotę zagra przed własną publicznością z Las Palmas. Początek spotkania o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.