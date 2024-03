Sensacyjny plan Neymara. To tam będzie występował po powrocie do Europy

Neymar od 2017 do 2023 roku pozostawał zawodnikiem PSG. Brazylijczyk jak wielu innych zawodników zdecydował się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej, gdzie Al-Hilal zaproponowało mu ogromne pieniądze, a do tego zapłaciło PSG 90 milionów euro za transfer. Pomimo dwuletniej umowy Neymar ma rozważać już odejście. Jego celem jest powrót do dawnego klubu.

Klubem, w którym ponownie chciałby zagrać Neymar jest FC Barcelona - ujawniono w programie Bar Canaletes, czyli audycji zajmującej się klubem z Katalonii. Eksperci przekonują, że Brazylijczyk już opracowuje plan ponownego dołączenia do hiszpańskiego giganta po zakończeniu umowy z Al-Hilal. Ta wygaśnie w czerwcu 2025 roku.

Neymar ma być świadomy, że Barcelony nie stać na kupienie go wcześniej i chciałby dołączyć do niej za darmo. 32-latek ma być w ciągłym kontakcie z prezydentem klubu Joanem Laportą i przekazał mu swoje zamiary w jednej z rozmów. Podobno nie spotkał się z odmową, bo Laporta już w przeszłości pragnął powrotu Brazylijczyka. Miał nawet czynić starania, by stało się to w lecie 2023 roku, ale klubowi zabrakło funduszy.

Jeden z ekspertów Joan Fontes zauważył, że syn Neymara Davi Lucca nadal mieszka w Barcelonie ze swoją matką. To również miałby być czynnik, dlaczego brazylijską gwiazdę ciągnie do powrotu do Katalonii. Ponadto 32-latek chciałby grać w topowym klubie od 2025 roku, by przygotować się do mistrzostw świata, które odbędą się rok później. Niewykluczone, że impreza w Kanadzie, Meksyku i USA będzie jego ostatnią w brazylijskich barwach.

Po wypełnieniu kontraktu z Al-Hilal Neymar będzie miał 33 lata, więc teoretycznie mógłby zagrać jeszcze kilka sezonów na wysokim poziomie. Brazylijczyk w ostatnim czasie ma jednak spore problemy ze zdrowiem. Z powodu kontuzji w sezonie 2022/23 w PSG pauzował aż 139 dni, a teraz w Al-Hilal pozostaje bez gry przez 194 dni.