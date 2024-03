Media: Sensacyjna oferta dla Lewandowskiego z Arabii. Są gotowi zapłacić fortunę

Robert Lewandowski wciąż pozostaje bohaterem wielkich medialnych spekulacji. Choć jego kontrakt z FC Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2026 r., wielu widziałoby go w nowych barwach. Przed tygodniem gruchnęła informacja, że chce go sprowadzić Atletico Madryt. Ligowy rywal Katalończyków miał nawet proponować wymianę Polaka na Joao Felixa, który gra obecnie w FC Barcelonie w ramach wypożyczenia, ale latem wróci do Madrytu. Jeszcze wcześniej sporo mówiło się o potencjalnych przenosinach do Arabii Saudyjskiej. Okazuje się, że w obu przypadkach temat jeszcze nie umarł.

Wydawać by się mogło, że zabiegi Saudyjczyków i Atletico są z góry skazane na porażkę. Sam napastnik jasno zadeklarował, że w kolejnym sezonie nigdzie się nie rusza. - Dla mnie wszystko jest jasne. Wiem, gdzie będę w przyszłym sezonie i tak zostanie - mówił w rozmowie dla Meczyków. Podkreślił oczywiście, że ma na myśli FC Barcelonę. Okazuje się, że nikt nie zamierza jeszcze składać broni.

Tak przynajmniej twierdzi dziennikarz niemieckiego Sky Sports Florian Plattenberg. - Robert Lewandowski, na pewno chce zostać latem w FC Barcelonie! Na tym etapie nie planuje transferu… Ale: Nadal jest duże zainteresowanie ze strony Arabii Saudyjskiej i ciekawych klubów z Europy. Atletico nadal monitoruje jego sytuację - czytamy w serwisie społecznościowym X.

Sky Sports ujawniło także, że Saudyjczycy już złożyli gigantyczną ofertę. Chodzi o zarobki rzędu niespełna 100 mln euro za sezon. To około trzy razy więcej niż Lewandowski otrzymuje za grę w ekipie mistrza Hiszpanii. Według listy opublikowanej przez portal augustman.com Polak zgarnia ok. 34 mln euro za sezon, co czyni go najlepiej opłacanym piłkarzem LaLiga. Mimo tak znaczącej podwyżki 35-latek miał odmówić zarówno Saudyjczykom, jak i Atletico.