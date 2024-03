Sensacyjne wieści ws. Xaviego. Barcelona idzie na całość

FC Barcelona znajduje się obecnie w bardzo dobrej formie. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza ostatni raz przegrał pod koniec stycznia 3:5 z Villarreal. To pamiętne spotkanie, po którym szkoleniowiec Barcy ogłosił swoje odejście wraz z końcem sezonu. Forma drużyny niespodziewanie uległa poprawie. Barcelona awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ogrywając Napoli. Poprawiła także swoją pozycję w ligowej tabeli, wyprzedzając Gironę. Jej strata do prowadzącego Realu Madryt wynosi jednak osiem punktów.

Nowa funkcja Xaviego w Barcelonie. Tak Laporta chce go zatrzymać

W ostatnim czasie ucichły spekulacje na temat następcy Xaviego, albowiem w klubie wciąż wierzą, że Katalończyk zmieni swoją decyzję, zwłaszcza po tym jak jego drużyna zdecydowanie poprawiła rezultaty osiągane w ostatnich tygodniach.

Według informacji z programu "Barca Reservat" w katalońskim radiu FC Barcelona przygotowuje dla Xaviego Hernandeza nowe stanowisko, które będzie miało charakter instytucjonalny: bycie ambasadorem fundacji klubu. Publiczna prezentacja miałaby odbyć się w przyszłym tygodniu. "Z tych doniesień wynika, że inicjatywa wyszła od władz klubu i jest kolejnym posunięciem mającym na celu rozpieszczanie trenera i skłonienie go do ponownego rozważenia decyzji o odejściu w czerwcu" - czytamy na łamach katalońskiej gazety "SPORT", która podkreśla, że rozmowy z Hansim Flickiem utknęły w martwym punkcie. "Celem Laporty jest nakłonienie Xaviego do zmiany decyzji" - kończą.

Następny mecz ekipa Roberta Lewandowskiego, który za moment wróci do klubu po zgrupowaniu reprezentacji Polski, rozegra 30 marca. Ich rywalem w meczu domowym będzie Las Palmas. Następnie Barcę czeka już pierwsze starcie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się z PSG.