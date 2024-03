Gigant rusza po kolegę Lewandowskiego. Kosmiczna oferta

Ronald Araujo do FC Barcelony dołączył w 2018 roku, a dwa lata później stał się częścią pierwszego zespołu. Urugwajczyk rozegrał dla klubu z Katalonii już 144 mecze i zdążył nawet zakładać opaskę kapitana. Lider bloku defensywnego budzi jednak zainteresowanie innych uznanych marek, które są gotowe zapłacić za niego ogromne pieniądze. Taką ofertę Barcelona musiałaby rozważyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz ocenia sezon polskich skoczków. "Więcej bym nie dał"

Ronald Araujo na celowniku giganta. Barcelona mogłaby zarobić ogromne pieniądze

Już w lecie 2023 roku media informowały, że o względy Araujo zabiega Manchester United, a w minionej zimy zawodnik miał być w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium. Zwolennikiem takiego transferu miał być Thomas Tuchel, który po sezonie pożegna się z klubem. Nie oznacza to jednak, że Bawarczycy mają zamiar zrezygnować z możliwości sprowadzenia Urugwajczyka.

"Marca" informuje, że Araujo jest jednym z planów transferowych Bayernu na lato 2024 roku. Obecni mistrzowie Niemiec są gotowi zapłacić za zawodnika nawet 100 milionów euro i przez pośrednika złożyli już nawet nieformalną propozycję Barcelonie. Wszystko po to, by Katalończycy mieli sporo czasu na rozważenie możliwości sprzedania zawodnika.

Zdaniem hiszpańskiego źródła w Barcelonie nawet nie chcą słyszeć o pozbyciu się 25-latka, bo uważają go za jednego z liderów obecnego projektu i członka zespołu w przyszłości. Barcelona wciąż zachowuje szanse na wygranie LaLiga i Ligi Mistrzów i ewentualne sukcesy mogłyby być kluczowe, by zachęcić obrońcę do pozostania.

Dyrektor sportowy Deco miał już złożyć Araujo ofertę przedłużenia kontraktu do 2029 roku. Obecna umowa Urugwajczyka wygasa w lecie 2026 roku, ale strony nie wciąż nie osiągnęły porozumienia. 25-letni obrońca na razie wolał skupić się na piłce i "ku zaskoczeniu klubu na ofertę nie zareagował" - donosi "Marca. W tym sezonie Ronaldo Araujo rozegrał dla Barcelony 31 meczów i zdobył jedną bramkę.