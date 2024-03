Piłkarz Realu zaskoczył słowami o Mbappe. Co za odpowiedź Francuza [WIDEO]

Kylian Mbappe po zakończeniu sezonu opuści Paris Saint-Germain i jako wolny zawodnik przeniesie się do innego klubu. Wszystko wskazuje na to, że trafi do Realu Madryt, choć na razie nic w tej sprawie nie zostało potwierdzone. Przez to dochodzi do zaskakujących, a przy tym zabawnych sytuacji.

Piłkarz Realu Madryt wygadał się ws. Kyliana Mbappe? Wymowna odpowiedź

W wywiadzie dla francuskiego Telefoot głos w sprawie Mbappe zabrał Aurelien Tchouameni, pomocnik Realu. Jego słowa zostały uznane za dużą wskazówkę w kwestii tego, gdzie niebawem trafi 25-latek. - Hiszpanie są bardzo świadomi tego, jakim zawodnikiem jest Kylian. Ale dopiero widząc go na co dzień, zdadzą sobie sprawę z jego wielkości - powiedział Tchouameni.

Nic dziwnego, że temat wrócił podczas konferencji prasowej reprezentacji Francji przed meczem z Chile. Zapytany o te słowa Mbappe sprytnie wybrnął z sytuacji. - Grałem przeciwko Realowi Sociedad, wkrótce zagram z Barceloną, a potem być może z Atletico Madryt (w Lidze Mistrzów - red.). Więc tak, (Hiszpanie - red.) będą mnie częściej widywać, o to mu chodziło - powiedział wyraźnie rozbawiony napastnik.

Kylian Mbappe unika deklaracji ws. Realu Madryt. Choć jego przyszłość wydaje się przesądzona

Odpowiedź piłkarza była błyskotliwa, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie Hiszpanie rzeczywiście będą mogli oglądać go w barwach Realu. Według "L'Equipe" w Madrycie Mbappe ma otrzymywać wynagrodzenie na poziomie 2,5-3 mln euro miesięcznie (a dojdzie do tego m.in. pokaźna premia za samo podpisanie umowy). To uczyniłoby go najlepiej opłacanym graczem zespołu, choć będzie to znacznie mniej niż wynosi jego obecna pensja w PSG (72 mln euro rocznie).

Niezależnie od zamieszania wokół transferu, Mbappe powinien wystąpić w nadchodzącym spotkaniu Francji z Chile. Zostanie ono rozegrane we wtorek 26 marca o godzinie 21:00.