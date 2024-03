Wietrzenie szatni w Realu. Co najmniej czterech piłkarzy na wylocie

Real Madryt niemal co roku dokonuje jednego hitu transferowego w letnim oknie transferowym. W 2023 roku do klubu dołączył Jude Bellingham, a w lecie 2024 roku gwiazdą zespołu ze stolicy Hiszpanii ma stać się Kylian Mbappe. Władze klubu zaplanowały jednak inne wzmocnienia oraz myślą nad pozbyciem się sporej grupy zawodników. Padły konkretne nazwiska.

Oto priorytety transferowe Realu Madryt. Nowe gwiazdy i wietrzenie szatni w lecie

"The Athletic" informuje, że prezes Realu Florentino Perez, dyrektor generalny Jose Angel Sanchez i główny skaut Juni Calafat ustalili już, co będzie działo się nadchodzącego lata. Oczywiście priorytetem jest sprowadzenie Kyliana Mbappe, ale jest jeszcze dwóch zawodników ważnych dla madrytczyków.

Pierwszym z piłkarzy jest Alphonoso Davies z Bayernu Monachium. Kanadyjczyk miał już nawet osiągnąć z Realem wstępne porozumienie, ale nie wiadomo, czy dołączy do klubu tego lata, czy w 2025 roku. Kolejnym pożądanym zawodnikiem jest Leny Yoro z francuskiego Lille. 18-letni środkowy obrońca ma być świetną inwestycją na przyszłość, a nie nową gwiazdą w przeciwieństwie do Daviesa.

Wraz z przyjściem nowych graczy nie brakuje oczywiście planów pożegnania się z kilkoma obecnymi. Jednym z takich zawodników jest Fran Garcia. 24-latek w tym sezonie zagrał 26 meczów, ale nie przekonał do siebie nikogo w Madrycie. Niewykluczone, że Real wolałby wykorzystać klauzulę pierwokupu zawodnika Girony Miguela Gutierreza niż trzymać u siebie Garcię.

Być może nie będzie to jedyna zmiana na lewej obronie. Jeśli udałoby się sprowadzić Daviesa z Bayernu, to z Madrytem miałby pożegnać się również Ferland Mendy. Kontrakt Francuza wygasa w 2025 roku i pomimo że Carlo Ancelotti jest nim zachwycony, to władze klubu już w przeszłości wyrażały chęć sprzedania go.

Do zmian może dojść również w środku pola. Pierwszym zawodnikiem, którego Real chce się pozbyć, jest Dani Ceballos. Hiszpan był już wypożyczany do Betisu, ale obecnie jest rezerwowym i władze klubu pozwolą mu odejść, jeśli zechce. Inaczej wygląda sytuacja Ardy Gulera, który przed sezonem trafił do Madrytu, ale długo leczył kontuzję i nie jest ważną postacią w zespole. Szefowie Realu sondują możliwość wypożczenia Turka do innego klubu i bardzo chcieliby dokonać takiej transakcji latem.

Pod znakiem zapytania mają stać również ewentualne odejścia zawodników, których kontrakty wygasają 30 czerwca. Szczególnie chodzi o Lukę Modricia i Toniego Kroosa, a więc dwie legendy. Chorwat miał nadal nie rozmawiać z zarządem o nowym kontrakcie, a Niemiec otrzymał propozycję, ale wciąż nie zdecydował, czy chce zakończyć karierę. Podpisy pod nowymi kontraktami mają złożyć Lucas Vazquez i Nacho. Planów Realu jest więc naprawdę sporo, a do lata pozostało coraz mniej czasu.