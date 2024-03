Jednoznaczne słowa o Lewandowskim. Ciarki. Hiszpanie ogłaszają

Robert Lewandowski od początku 2024 roku jest w dobrej formie, ale od początku lutego znacznie poprawił liczby. W dziewięciu meczach FC Barcelony zdobył siedem goli, a przed przerwą reprezentacyjną zagrał kapitalnie z Atletico Madryt. 35-latek zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty w wygranym 3:1 spotkaniu, a do tego pobił kolejny rekord. Hiszpańskie media są zachwycone jego postawą.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspert przestrzega przed meczem z Walią. "Rzucą się na nas"

Hiszpanie znów zachwyceni Robertem Lewandowskim. "Niestrudzenie bije rekordy"

Kapitalny występ Lewandowskiego przeciwko Atletico nie umknął hiszpańskim mediom, które określały go m.in. fundamentem gry Barcelony oraz wielkim zagrożeniem dla rywali. Ponadto po kilku dniach kataloński "Sport" zwrócił uwagę, że polski napastnik zdołał również wyrównać rekord byłych gwiazd FC Barcelony.

Gol w ostatnim meczu był dla Lewandowskiego 20. w tym sezonie. Okazuje się, że tylko trzech piłkarzy w historii klubu zdołało osiągnąć takie liczby w dwóch pierwszych sezonach po transferze. Byli to Javier Saviola w latach 2001-2003, Samuel Eto'o w latach 2005-2006 oraz Luis Suarez w latach 2014-2016. Polak dołączył więc do klubowych ikon i wciąż może wypracować jeszcze lepsze liczby w obecnych rozgrywkach.

"Niestrudzenie bije rekordy" - piszą Hiszpanie o polskim napastniku. Dalej czytamy, że napastnik jest idealnym przykładem, któremu wiek nie przeszkadza w osiąganiu znakomitych wyników. "Coraz częściej zdarza się, że nie przyglądamy się zbyt uważnie dokumentom tożsamości elitarnych piłkarzy. Jednym z najbardziej oczywistych przykładów jest Robert Lewandowski. W dowodzie osobistym wygląda na 35 lat, gdyż urodził się 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie, ale sam niedawno przyznał, że czuje się 'lepiej niż dziesięć lat temu'" - podkreśla "Sport".

Powodem pobicia kolejnego rekordu przez Lewandowskiego ma być fakt, że "jego celownik jest dopracowany, by sprawiać radość fanom Barcelony". Ponadto umiejętności Polaka to "marka w zasięgu nielicznych". Hiszpanie są również pewni, że pozostałe trzy miesiące sezonu mogą przynieść napastnikowi kolejne rekordy i osiągnięcia porównywalne do legend.

Zanim Robert Lewandowski wróci do Barcelony na mecz z Las Palmas (30.03) ma do wykonania jeszcze jedno ważne zadanie. Teraz na jego formę strzelecką liczyć muszą fani reprezentacji Polski, która we wtorek 26 marca zagra finał baraży o awans na Euro 2024 z Walią. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo ze spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.