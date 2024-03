Joao Cancelo jest wypożyczony do FC Barcelony z Manchesteru City. Jego pozycja w Anglii była niekwestionowana do momentu, gdy zdaniem mediów popadł w konflikt z Pepem Guardiolą i kilkoma piłkarzami. Właśnie z tego powodu w styczniu 2023 r. miał trafić na wypożyczenie do Bayernu Monachium, a potem do stolicy Katalonii. Teraz Portugalczyk rozliczył się z przeszłością.

Joao Cancelo komentuje rozstanie z Manchesterem City. "Nigdy nie zawiodłem"

W obszernym wywiadzie dla portugalskiego dziennika "A Bola" obrońca odpowiedział na publiczną krytykę ze strony Guardioli, który przekonywał o jego niezadowoleniu z powodu dobrych występów Nathana Ake i Rico Lewisa, konkurentów do miejsca w składzie.

- To były kłamstwa. Nigdy nie byłem dla nich złym kolegą i można o to zapytać Ake lub Rico. Nie mam wobec nich kompleksu wyższości ani niższości, ale takie jest zdanie menadżera... - stwierdził rozżalony Cancelo.

Portugalczyk nie ukrywa pretensji do byłego klubu. - To Manchester City był wobec mnie trochę niewdzięczny, ponieważ przez te lata byłem bardzo ważnym graczem. Nigdy nie zawiodłem, byłem oddany klubowi oraz fanom i zawsze dawałem z siebie wszystko - powiedział.

29-latek przekonuje, że można było na niego liczyć nawet w bardzo trudnych dla niego momentach. Jeden z nich szczególnie mocno zapadł mu w pamięć. - Zostałem zaatakowany i okradziony, a następnego dnia grałem na Emirates przeciwko Arsenalowi. To są rzeczy, których się nie zapomina. Zostawiłem żonę i córkę same w domu, przerażone - wyznał.

Joao Cancelo ma żal do Pepa Guardioli. "Wolę wiedzieć, że mówię prawdę"

Cancelo uważa, że w całej sytuacji stoi na straconej pozycji. - Ludzie będą o tym pamiętać dlatego, że Guardiola ma znacznie mocniejszą pozycję ode mnie, kiedy coś mówi. Ja wolę zachować to dla siebie. Wolę wiedzieć, że mówię prawdę, czuję satysfakcję z tego, co zrobiłem. Jestem osobą, która nigdy nie kłamie. Życie toczy się dalej i chciałbym, żeby wszystko było dobrze. Kiedy tam (w Manchesterze City - red.) byłem, cieszyłem się piłką nożną i drużyną - zakończył.

Portugalski obrońca bardzo dobrze odnalazł się w FC Barcelonie. Od początku sezonu rozegrał 32 mecze, w których strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty. Być może Katalończycy zdecydują się go wykupić, choć w dużej mierze będzie to zależało od ich sytuacji finansowej.