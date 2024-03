Co dalej ze "złotym dzieckiem" Barcelony? Widzą tylko jedno rozwiązanie

Ansu Fait w 2019 roku debiutował w FC Barcelonie w wieku zaledwie 16 lat i 298 dni, a niedługo później stał się najmłodszym strzelcem gola w historii klubu. Skrzydłowego okrzyknięto wówczas "nowym Messim" i "cudownym dzieckiem" hiszpańskiej piłki. Jego rozwój zatrzymały jednak liczne kontuzje, a w poprzednim sezonie grał poniżej oczekiwań. Barcelona uznała więc, że przyda mu się wypożyczenie.

Co dalej z Ansu Fatim? Zaskakujące plany na wielki talent FC Barcelony

Po zaledwie trzech meczach w LaLiga Fati został wypożyczony do angielskiego Brighton, gdzie miał powrócić do formy. W Premier League nie jest jednak kluczową postacią zespołu Roberto de Zerbiego i w 15 meczach tylko trzy razy wybiegł w pierwszym składzie i dołożył do tego dwa gole.

Ponadto sześć razy zagrał w Lidze Europy, gdzie zdobył dwie bramki i asystę, a także po razie wybiegał na boisko w krajowych pucharach. Mówiąc krótko, jego liczby w Brighton nie powalają i do tego w listopadzie przytrafiła mu się kolejna kontuzja. Barcelona z pewnością liczyła na odrodzenie skrzydłowego, którego kontrakt wygasa dopiero w 2027 roku. Co dalej planują więc władze klubu?

Kataloński "Sport" donosi, że Fati cieszy się sporym zaufaniem i sympatią trenera de Zerbiego. Włoch widziałby go w swoim zespole również w kolejnych rozgrywkach i chciałby, by 21-latek ponownie został wypożyczony z Barcelony. Dla szkoleniowca skrzydłowy to "uśpiony olbrzym", którego chciałby obudzić i dać mu na nowo "wybuchnąć".

Barcelona chce poczekać z decyzją do końca sezonu, ale nie widzi wielu przeszkód przed ponownym wypożyczeniem Fatiego. Zwłaszcza że jego powrót wiązałby się z kolejnymi problemami z finansowym fair play, a oddanie go do Brighton na kolejny rok pomogłoby te trudności oddalić.

Do tej pory Ansu Fati w barwach Barcelony rozegrał 112 meczów, w których zdobył 29 goli i zaliczył 10 asyst. Pomimo dość słabych ocen ekspertów poprzedni sezon był najlepszym w jego karierze - w 51 meczach zdobył 10 goli i zaliczył cztery asysty, a do tego uniknął bardzo poważnych urazów.