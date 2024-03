Laporta naprawdę powiedział to o Mbappe. Można się złapać za głowę

Saga transferowa związana z Kylianem Mbappe od dawna rozpala wyobraźnię kibiców Realu Madryt, którzy marzą o tym, by w końcu zobaczyć go w białej koszulce. Francuz podjął już decyzję, że nie przedłuży kontraktu z PSG. Nie wiadomo, gdzie zakotwiczy latem, ale faworytem do walki o jego podpis są właśnie madrytczycy.

REKLAMA

Zobacz wideo Wściekły Wojciech Szczęsny ruszył prosto do szatni. Lewandowski tłumaczy

Laporta szokuje mówiąc o transferze Mbappe

O Mbappe dyskutują praktycznie wszyscy. Nie inaczej było podczas wywiadu, którego Joan Laporta udzielił "Mundo Deportivo". Prezydent Barcelony mocno zaskoczył. Przyznał, że... nie zazdrości Realowi podpisania kontraktu z Francuzem. Co więcej, przewiduje możliwe problemy.

- Nie wiem, czy to zrobią, czy nie. Zobaczymy. Nie mam informacji, tylko intuicję. Mają tam problem. Muszą sprzedać "pewnego zawodnika", prawda? Obaj nie będą grać w tym samym miejscu, a ponadto są bardzo znani. To nie jest prezent - powiedział szef Barcelony.

Można przypuszczać, że Laporcie chodzi o Viniciusa, który jest wielką gwiazdą madrytczyków i gra na podobnej pozycji. Laporta zdaje się także zwracać uwagę na wielkie ego francuskiego napastnika. Wiele razy spekulowano na temat jego konfliktowego charakteru. Pisano choćby o nie najlepszych relacjach z Neymarem.

Przypomnijmy, że niedawno wyciekły możliwe zarobki Mbappe w Realu. Według francuskiego dziennika miałby stać się najlepiej opłacanym zawodnikiem z miesięcznym wynagrodzeniem na poziomie od 2,5 do 3 milionów euro. Oznaczałoby to tyle, że Francuz za rok gry zainkasowałby minimum 30 milionów euro. To kwota, do której niewliczane są różne bonusy związane z prawami do wizerunku czy premia za podpisanie umowy.

Barcelona niedługo spotka się z Kylianem Mbappe. Nie chodzi jednak o negocjacje, a o starcie w 1/4 finału Ligi Mistrzów. 10 kwietnia mecz w Paryżu, a 16 w Barcelonie.