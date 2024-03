Media: Real buduje drużynę marzeń. Oto kolejny cel transferowy po Mbappe

Real Madryt doskonale spisuje się w obecnym sezonie. Mimo że odpadł z Pucharu Króla po porażce z Atletico Madryt, to wciąż zachowuje spore szanse na triumf w Lidze Mistrzów oraz rozgrywkach ligowych. Do końca sezonu pozostało jeszcze co najmniej 11 spotkań, natomiast władze klubu zaczynają już myśleć o zmianach na kolejny rok.

Real Madryt monitoruje sytuację pupilka Kloppa. Co dalej z Trentem Alexandrem-Arnoldem?

Na szczycie ich listy życzeń znajduje się oczywiście Kylian Mbappe, z którym rzekomo osiągnięto już wstępne porozumienie i w lipcu zostanie on ogłoszony nowym piłkarzem Realu. Ponadto coraz więcej wskazuje na to, że wskutek zbyt częstych urazów Ferlanda Mendy'ego do drużyny trafi również obrońca Bayernu Monachium Alphonso Davies. Ale to nie koniec.

Dziennikarz Fabrizio Romano zdradził w piątek, że Real Madryt monitoruje również sytuację defensora Liverpoolu Trenta Alexandra-Arnolda. Choć jego wartość wg Transfermarktu wynosi 70 mln euro, to z końcem czerwca 2025 roku wygasa jego umowa. Na ten moment władze Liverpoolu nie podjęły rozmów dotyczących jej przedłużenia, dlatego za nieco ponad pół roku piłkarz będzie mógł rozpocząć negocjacje z nowym pracodawcą.

Rzekomo klub nie chce go sprzedać, natomiast wskutek odejścia Juergena Kloppa, trudno powiedzieć, jaką decyzję podejmie piłkarz. Niemiecki szkoleniowiec wprowadził go do drużyny w 2016 roku, kiedy ten miał zaledwie 18 lat i przez kolejne lata był jego mentorem. Mimo że miał wówczas do dyspozycji, sprowadzonego za niespełna 20 mln euro z Southampton, Nathaniela Clyne'a, to finalnie postawił na Arnolda. Ten stał się kluczowym graczem drużyny, z którą zdobył m.in. mistrzostwo kraju, Puchar Anglii oraz Ligę Mistrzów.

Anglik mógłby hipotetycznie zastąpić w zespole Realu Daniela Carvajala, który przeplata w ostatnich miesiącach dobre występy dużo słabszymi. Hiszpan nie ma żadnej konkurencji na prawej stronie obrony, dlatego w przypadku transferu Arnolda, nawet jeśli zostałby w Realu, musiałby mocno walczyć o podstawowy skład. 25-latek nie jest jedynym rozważanym piłkarzem na tę pozycję, gdyż sporo mówi się też o powrocie do Madrytu Achrafa Hakimiego.

Po 29. kolejkach LaLiga Real zajmuje pozycję lidera tabeli z dorobkiem 72 pkt. Nad drugą FC Barceloną ma aż osiem punktów przewagi. Najbliższy mecz rozegra w niedzielę 31 marca, kiedy zmierzy się u siebie z Athletikiem Bilbao.