Media: Ostrzeżenie dla Lewandowskiego. "Nowy Haaland" na celowniku Barcelony

Chociaż Robert Lewandowski w ostatnim czasie znajduje się w świetnej formie w FC Barcelonie, to jego klub nie ustępuje w planach odmłodzenia kadry. Co prawda do klubu w styczniu trafił Vitor Roque z Athletico Paranaense, ale Brazylijczyk nie otrzymuje zbyt wielu szans do gry od Xaviego Hernandeza.

"Słoweński Haaland" obserwowany przez FC Barcelonę

Brytyjski dziennik "Daily Mirror" wskazał, że władze FC Barcelony przyglądają się sytuacji "słoweńskiego Haalanda", jak określany jest 20-letni napastnik RB Lipsk - Benjamin Sesko. Skąd porównanie do zawodnika Manchesteru City? Otóż Sesko mierzy 195 cm wzrostu i podobnie jak niegdyś Haaland, grał najpierw w Red Bull Salzburg, a teraz w RB Lipsk.

"Daily Mirror" wskazuje, że klauzula w kontrakcie napastnika Lipska wynosi 50 milionów euro i może skusić wielkie kluby na czele z Barceloną, które nie chciałyby za parę lat płacić jeszcze więcej za utalentowanego zawodnika. Co prawda sytuacja finansowa katalońskiego klubu jest daleka od idealnej, ale kto wie, co może wydarzyć się latem po ewentualnej sprzedaży niechcianych zawodników.

Zdaniem angielskiej gazety poza Barceloną napastnika obserwują Real Madryt, AC Milan, Chelsea oraz Arsenal.

Sesko minionego lata trafił do Lipska z Salzburga i w debiutanckim sezonie dla niemieckiego klubu strzelił 11 bramek i zanotował dwie asysty w 34 występach. Aż połowę tych spotkań zaczynał na ławce rezerwowych.

Czy ewentualny transfer Benjamina Sesko mógłby wpłynąć na przyszłość Roberta Lewandowskiego? Polski napastnik zarzeka się, że w przyszłym sezonie będzie grał w Barcelonie, chociaż pojawiają się doniesienia, że jego usługami jest zainteresowane m.in. Atletico Madryt.