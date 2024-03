Sensacyjne doniesienia. Lewandowski częścią hitowej wymiany!?

Robert Lewandowski w miniony weekend rozegrał jeden z najlepszych, a może i najlepszy mecz w barwach FC Barcelony. Polski napastnik poprowadził na wyjeździe swój zespół do wygranej 3:0 przeciwko Atletico Madryt. Lewandowski zdobył w tym meczu bramkę oraz zanotował dwie asysty. To sprawiło, że w mediach ponownie pojawiły się dyskusje na temat przyszłości i ewentualnego transferu Polaka. Czy dojdzie do hitowej wymiany!?

