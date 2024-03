Były piłkarz Barcelony usłyszał wyrok. Więzienie i ponad pół miliona kary

Przez lata Arda Turan był doskonale znany kibicom piłkarskim w Hiszpanii. Turek najpierw występował w barwach Atletico Madryt (2011-2015), z którym zdobył mistrzostwo Hiszpanii czy Ligę Europy, a potem przeniósł się do Barcelony za 34 mln euro. Ostatecznie zagrał tam tylko 55 meczów. W latach 2018-2020 był wypożyczony do Basaksehiru, a latem 2020 roku odszedł bez kwoty odstępnego do Galatasaray. Turan przyciągał jednak sporo problemów poza boiskiem, bo na jego koncie były zarzuty o nielegalne posiadanie broni czy molestowanie seksualne.

Turan zakończył karierę we wrześniu 2022 roku, a teraz jest trenerem Eyupsporu, który rywalizuje w drugiej lidze tureckiej. Jakiś czas temu Turek padł ofiarą oszustwa. Były piłkarz został namówiony przez Secila Erzana, dyrektora tureckiego Denizbanku na zainwestowanie ponad 13 mln euro. Tych pieniędzy już nigdy nie odzyskał. - To były wszystkie pieniądze, które zarobiłem i odłożyłem. W chwilę zaprzepaszczona została moja kilkuletnia praca. Ten człowiek sprawił, że wszystkie moje oszczędności nagle zniknęły - przyznał Turan w wywiadzie dla dziennika "Sport". Teraz ma już kolejne problemy.

Oszustwa podatkowe byłego piłkarza Barcelony. Wyrok w zawieszeniu

Hiszpańskie media informują, że Turan dopuścił się oszustw podatkowych podczas gry dla Atletico Madryt i Barcelony. We wtorek Turek stanął przed sądem, gdzie sędzia skazał go na sześć miesięcy pozbawienia wolności za to, że dopuścił się tych oszustw i w 2015, i w 2016 roku. Najpierw Turan nie złożył "samooceny podatku" przy uzyskaniu znacznego dochodu, a w kolejnym roku nie zadeklarował znacznej kwoty dochodu związanego z wykorzystaniem jego wizerunku na całym świecie. Podatek dochodowy od osób fizycznych w Hiszpanii jest obowiązkowy.

Prokuratura wykazała, że Turan uniknął zapłaty podatku w wysokości około 975 tys. euro, na co składa się 466 tys. euro w 2015 i 508 tys. euro w 2016 roku. Turan zapłacił już odsetki i pokrył koszty prawne, a sąd narzucił na niego grzywnę w wysokości 633 tys. euro. 16 tys. euro z tej kwoty jest już zapłacone. Na razie Turan nie trafi do więzienia, ponieważ kary pozbawienia wolności poniżej dwóch lat odbywają się w tzw. zawieszeniu. W przypadku kolejnych problemów z prawem kara zostanie odwieszona.

Wcześniej Turan był bohaterem głośnej afery w ojczyźnie. W 2018 r. w jednej z restauracji pokłócił się ze znanym muzykiem Berkayem Sahinem, ponieważ miał wcześniej podrywać żonę artysty. - Jesteś ładna. Gdybyś nie miała męża, nie pozwoliłbym ci odejść - mówił były gracz Barcelony. Po bójce Sahin trafił do szpitala ze złamanym nosem. Turan usłyszał wyrok dwóch lat i ośmiu miesięcy w zawieszeniu na pięć lat. Poza tym został oskarżony o nielegalne użycie broni, bo gdy prosił muzyka o wybaczenie w szpitalu, to strzelił w szpitalną podłogę.

W 2020 roku pojawił się nawet temat gry Turana w Polsce, a konkretniej w Legii Warszawa. Wtedy "Super Express" informował o "luźnych rozmowach" nt. przenosin Turka do Polski. Finalnie Turan powrócił do Galatasaray.