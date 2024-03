Koszmarna wiadomość dla Realu Madryt. Zawodnik opuścił boisko ze łzami w oczach

To katastrofalny sezon dla Thibauta Courtoisa. Sezon, w którym Belg nie rozegrał jeszcze ani jednego spotkania. Wszystko przez kontuzję, której bramkarz Realu Madryt doznał tuż przed rozpoczęciem obecnych rozgrywek.

W sierpniu, na kilka dni przed pierwszą kolejką La Liga, w trakcie treningu Courtois zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie. Kontuzja była na tyle poważna, że wydawało się, iż Belg straci nie tylko cały sezon, ale też mistrzostwa Europy.

Okazało się jednak, że zawodnik doszedł do pełni sił szybciej, niż oczekiwano. Trener Realu Madryt - Carlo Ancelotti - informował nawet, że Courtois wróci do gry po obecnej przerwie na mecze reprezentacji. We wtorek miała jednak miejsce kolejna fatalna sytuacja.

Kolejna, bo Courtois znów doznał poważnej kontuzji. W trakcie treningu Belg uszkodził prawe kolano. Tym razem doszło do rozdarcia łąkotki przyśrodkowej, co ma wykluczyć zawodnika z gry na kolejne dwa miesiące.

Koszmar Courtoisa

"Courtois opuścił trening płacząc" - poinformował dziennik "Marca". Chwilę później jego informacje potwierdziła oficjalna strona internetowa Realu Madryt. "Courtois zaczął w trening w świetnym samopoczuciu, ale niedługo później bał się powtórki kontuzji, której doznał latem" - czytamy w dzienniku.

I dalej: "Dodatkowe badania wykazały, że Courtois będzie potrzebował kolejnej operacji. Chociaż nie jest to bardzo poważna kontuzja, to w momencie, gdy Belg szykował się do powrotu, jest ona dla niego prawdziwą tragedią".

Tym razem to z pewnością koniec sezonu dla Courtoisa i zapewne też koniec marzeń o wyjeździe na Euro 2024. Szanse są tym mniejsze, że niedawno doszło do kolejnego spięcia między bramkarzem a selekcjonerem Belgów - Domenico Tedesco.

To też fatalna informacja dla Realu, który jest na ostatniej prostej do wygrania La Liga. Drużyna Ancelottiego nie zostanie jednak wzmocniona przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City.

Courtois w kadrze narodowej zagrał 102 razy. W 2018 r. zajął trzecie miejsce na mistrzostwach świata w Rosji. W tym samym roku Belg trafił do Realu, z którym do tej pory dwa razy wygrał ligę, a raz Ligę Mistrzów.