Legenda Bayernu zaskoczył. Te słowa nie spodobają się Lewandowskiemu

Robert Lewandowski wraca do wysokiej formy. W ostatnich dziewięciu meczach FC Barcelony zdobył aż siedem bramek i miał trzy asysty. W niedzielę błysnął w wygranym 3:0 hitowym, wyjazdowym starciu z Atletico Madryt, w którym zdobył gola i miał dwie asysty. Jego świetna dyspozycja to świetna wiadomość dla reprezentacji Polski i trenera Michała Probierza przed barażami o awans na tegoroczne mistrzostwa Europy.

Lothar Matthaeus zaskoczył. Te słowa nie spodobają się Lewandowskiemu

Na utrzymanie wysokiej dyspozycji przez 35-letniego Lewandowskiego bardzo również liczą w Barcelonie. Zwłaszcza w meczach Ligi Mistrzów, bo praktycznie tylko na to trofeum ma szansę jeszcze Duma Katalonii (w lidze traci aż osiem punktów do prowadzącego Realu Madryt, odpadła z Pucharu Króla i przegrała półfinał Superpucharu Hiszpanii). W ćwierćfinale Champions League FC Barcelona zagra z jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w rozgrywkach - PSG. Mecze zostaną rozegrane 10 kwietnia w Paryżu oraz 16 kwietnia w Barcelonie.

Faworyta tej rywalizacji wskazał Lothar Matthaeus, były legendarny niemiecki piłkarz.

- Cały Paryż od lat marzy o zwycięstwie w Champions League, a Kylian Mbappe chce tam zostawić swój pomnik. Dla zespołu to dobrze, że ma jedną supergwiazdę, a nie jak wcześniej kilka - powiedział Niemiec dla "Mundo Deportivo".

Wbił też małą szpilkę Lewandowskiemu i pokazał też swoją niewiedzę na temat ostatniej formy reprezentanta Polski.

- Z kolei Lewandowski już nie błyszczy, a z Barcelony odchodzi trener Xavi, co powoduje dyskomfort w klubie. Coś takiego wpływa na zespół - dodał Matthaeus.

Trudno się z nim zgodzić, tym bardziej że od momentu, jak Xavi ogłosił, że odchodzi z Barcelony, to zespół zagrał dziesięć meczów - wygrał aż siedem i trzy zremisował.

Bilans Lewandowskiego w tym sezonie w FC Barcelonie to 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach, 20 bramek i dziewięć asyst.

FC Barcelona kolejne spotkanie zagra dopiero po przerwie reprezentacyjnej. 30 marca podejmie Las Palmas.