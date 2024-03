Sensacyjny zwrot ws. Xaviego?! Hiszpanie ujawniają trzy warunki

Xavi 27 stycznia ogłosił, że po zakończeniu sezonu 2023/24 odejdzie z FC Barcelony. Szkoleniowiec przekonywał, że "klub potrzebuje zmiany dynamiki" i dlatego też zdecydował się na zmianę otoczenia. Hiszpańskie media przez długie tygodnie informowały, że Xavi z pewnością nie zmieni swojej decyzji i nic nie skłoni go do pozostania. Teraz jednak narracja nieco się odwraca i być może Hiszpan będzie mieć szansę na kontynuowanie swojej misji.

Szokujące doniesienia o Xavim. Zostanie w FC Barcelonie? Trzy warunki

Po wielu kryzysach formy FC Barcelona wreszcie wróciła do dobrej dyspozycji i aktualnie ma już serię dziesięciu meczów bez porażki. W tym czasie Katalończycy ograli Napoli 4:2 w dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i pokonali Atletico Madryt 3:0. Strata do Realu Madryt w LaLiga wynosi osiem punktów i nagle okazało się, że Barcelona może jeszcze walczyć o trofea.

Kataloński "Sport" donosi, że dobra końcówka sezonu może skłonić Xaviego do pozostania w klubie. Zwłaszcza że Barcelona nie szuka na razie nowego trenera i zostawia Hiszpanowi otwarte drzwi. Szkoleniowiec na razie zapiera się, że nie zostanie, ale są trzy warunki, których spełnienie dałoby mu do myślenia.

Pierwszym z nich mają być właśnie wyniki. Jeśli Barcelona powalczy o trofeum w Lidze Mistrzów i nawiąże walkę z Realem Madryt o mistrzostwo Hiszpanii, to Xavi rozważy zmianę decyzji. Po drugie, Hiszpan nie zostanie, jeśli władze klubu same nie poproszą go o zmianę decyzji. Trzecim warunkiem, który musiałby się spełnić, ma być gwarancja władz klubu o wzmocnieniach w lecie. Xavi chciałby mieć jasną sytuację i zapewnienie, że będzie mógł dokonać potrzebnych transferów.

Wszystkie z tych doniesień nie oznaczają jednak, że Xavi z pewnosią z Barcelony nie odejdzie. Hiszpańskie media nieco zmieniły jednak nastawienie do szkoleniowca z powodu poprawy gry zespołu. Do końca sezonu Katalończykom pozostało jeszcze co najmniej 11 meczów. Jeśli przejdą PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów to ta liczba może wzrosnąć nawet do 14 spotkań.