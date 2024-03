Lewandowski trafił na okładkę w Hiszpanii. Ogłaszają to w takim momencie!

Gol i dwie asysty - takim bilansem 35-letni napastnik zakończył niedzielny mecz z Atletico Madryt. Asystował przy trafieniach Joao Felixa i Fermina Lopeza, a także sam pokonał Jana Oblaka. Nic dziwnego, że w Hiszpanii nie mogą się go nachwalić.

Lewandowski na ustach wszystkich. "Lider"

Tamtejsi dziennikarze kierują wiele ciepłych słów pod adresem Lewandowskiego. "Istnieją zawodnicy, którzy posiadają wrodzoną zdolność pojawiania się w kluczowych momentach. W najbardziej wymagających sytuacjach. Lata mijają, a Robert Lewandowski nie przestaje udowadniać, że jest jednym z nich. Polski napastnik odzyskał instynkt strzelecki w ostatnich miesiącach" - pisał Jordi Carne z katalońskiego "Sportu".

W podobne tony uderza Joan Poqui z "Mundo Deportivo": "Powrót najlepszego Lewandowskiego, prawie do poziomu sprzed Mistrzostw Świata w sezonie 22-23, jest błogosławieństwem dla grupy. To błogosławieństwo na wiele sposobów, nie tylko ze względu na jego wkład sportowy, który w ostatnich grach jest coraz bardziej widoczny poza bramkami, ale także ze względu na jego wpływ na młodszych kolegów z drużyny, jak Gavi, dla którego jest wzorem do naśladowania" - zaznacza dziennikarz.

Forma Lewandowskiego przełożyła się także na zwiększenie jego szans w klasyfikacji strzelców. Do liderującego Jude'a Bellinghama traci tylko trzy bramki. W ostatnich 12 meczach zdobył osiem goli i zanotował cztery asysty.

"W 2024 roku, chociaż styczeń był negatywny dla Barcy, a w lutym sytuacja nie poprawiła się znacznie, Lewandowski ma już na koncie 11 goli. Zestawiając to - Harry Kane ma tylko jednego gola więcej, a liderem z 17 golami jest Kylian Mbappe"- dodaje.

Poqui zaznacza, że dzięki golowi z Atletico Madryt Lewandowski wyprzedził legendarnego Gary'ego Linekera. Ma obecnie 53 trafienia w 85 meczach, a Anglik miał 52 w 139 spotkaniach. Daje to średnią 0,62 gola na mecz przy współczynniku 0,37 u wspomnianej gwiazdy sprzed lat.

Nic dziwnego, że w powyższych okolicznościach Polak znalazł się na okładce "Mundo Deportivo".-Lider - taki zapis wita czytelników dziennika. Dziennikarze uznają go za kluczowego piłkarza,

Dobra forma Lewandowskiego może cieszyć Michała Probierza. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski na poniedziałkowej konferencji prasowej wypowiadał się o nim w samych superlatywach. Już w czwartek 35-latek wyprowadzi biało-czerwonych na półfinałowe starcie baraży o EURO 2024. Rywalem Estonia. W przypadku zwycięstwa w kluczowym meczu Polacy zagrają z wygranym z pary Walia/Finlandia.