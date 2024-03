Mueller rozgrzał internet do czerwoności. Wystarczyło jedno słowo o Lewandowskim

Robert Lewandowski i Thomas Mueller przez wiele lat tworzyli duet marzeń w Bayernie Monachium. W 2022 roku Polak zdecydował się jednak na radykalny krok - opuścił Bawarczyków i dołączył do FC Barcelony. Mimo to Niemiec wielokrotnie ciepło wypowiadał się o byłym koledze. - Lewy i ja mieliśmy specjalną więź na boisku. Ale jej wytworzenie zajęło czasu. To nie tak, że Lewy przyszedł z BVB i od razu stworzyliśmy wspaniały duet. Ale doszliśmy do punktu, w którym rozumieliśmy się w ciemno, od razu wiedzieliśmy, co każdy z nas robi i gdzie jest na boisku - mówił w jednym z wywiadów. Mimo upływu czasu Mueller nadal darzy ogromnym szacunkiem naszego napastnika, o czym świadczy jego ostatni komentarz pod postem Lewandowskiego.

Thomas Mueller zareagował na kapitalny występ Lewandowskiego. Wymowne słowo

W niedzielny wieczór Barcelona pokonała aż 3:0 Atletico Madryt, a bohaterem spotkania został właśnie kapitan Biało-Czerwonych. Miał udział przy każdej z bramek. Zaliczył dwie asysty, a raz sam wpisał się na listę strzelców. - Lewandowski mógł rozegrać najlepszy mecz, odkąd jest zawodnikiem Barcelony - zachwycał się Xavi. Polaka komplementowali też eksperci. "Świetny jest ten powrót, błyszczeć na najwyższym poziomie w tym wieku mogą tylko prawdziwi giganci" - czytamy.

Okazuje się, że na znakomity występ Lewandowskiego zareagował też własnie Thomas Mueller. Najpierw Polak udostępnił post na Instagramie. Dodał zdjęcie z kolegami z szatni, umieszczając wymowny opis. "Co za spotkanie! Zabieramy trzy punkty ze sobą do Barcelony" - pisał napastnik Katalończyków.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy, ale szczególnie jeden przykuł uwagę - właśnie autorstwa piłkarza Bayernu. "Lewangoalski" - napisał Mueller, dodając również dwie emotikonki - płomienia oraz piłki. Ten komentarz został szybko dostrzeżony przez internautów. Uzbierał bowiem niemal 700 polubień.

Mueller dopiekł Lewandowskiemu. Poszło o Kane'a

Choć Mueller utrzymuje przyjazne relacje z Lewandowskim, to kilkukrotnie wbił już szpilki naszemu reprezentantowi. W jednym z wywiadów stwierdził wprost, że następca 35-latka, Harry Kane, jest najprawdopodobniej najlepszym debiutantem w historii Bayernu.

- Nie wiem, czy kiedykolwiek zawodnik miał lepszy debiut w klubie niż Harry. Nie chodzi mi tylko o suche liczby, ale też wpływ, jaki wywiera na drużynę. To gracz, który zawsze jest tam, gdzie potrzeba i to na najwyższym poziomie. Zdobywa bramki w niemal każdym spotkaniu. Nawet kiedy nie jest w stanie strzelić, to robi to, co do niego należy - podkreślał. Wielu internautów uznało, że był to ewidentny cios w Lewandowskiego.

Dzięki niedzielnemu zwycięstwu Barcelona awansowała na drugie miejsce w tabeli La Liga. Do lidera Realu Madryt traci osiem punktów.