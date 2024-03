Poruszenie wśród fanów Barcelony. Wystarczył jeden komentarz gwiazdy

FC Barcelona w ostatnich tygodniach spisuje się nadzwyczaj dobrze. Nie przegrała żadnego z 10 ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach (siedem zwycięstw, trzy remisy), a po niedzielnej wygranej z Atletico Madryt (3:0) znów jest wiceliderem La Ligi. To tym bardziej imponujące, że aktualnie nie dysponuje zbyt mocną kadrą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto następcą Lewandowskiego w kadrze? "Coś da się ulepić"

Alejandro Balde wstawił zdjęcie z szatni FC Barcelony. Jeden komentarz przykuł szczególną uwagę

Z powodu kontuzji w niedzielnym meczu Xavi nie mógł skorzystać z Joao Cancelo, Pedriego, Frenkie'ego de Jonga, Gaviego czy Alejandro Balde. Ostatni z wymienionych po meczu z Atletico opublikował na Instagramie zdjęcie uradowanej drużyny, która świętowała zwycięstwo w szatni. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, ale jeden z nich przykuł szczególną uwagę.

Na wpis Balde odpowiedział Xavi Simons, zawodnik RB Lipsk (jest tam wypożyczony z PSG). Dodał on trzy emotikony, napisy "soon" (niedługo - red.), "back" (wracać - red.) oraz tygrysa. "Wszystko wskazuje na to, że jest to ukłon w stronę Balde i jego rekonwalescencji, jednak wkrótce pojawiły się odpowiedzi od fanów Barcelony, proszących go o powrót do klubu" - zauważył kataloński "Sport".

"Przyjdź do Barcy, Xavi. Kochamy cię tutaj", "Zagraj w Barcelonie, uszczęśliw mnie", "Wracaj do domu" - pisali internauci, nawiązujący do tego, że Simons spędził wiele lat w słynnej La Masii, klubowej akademii. To właśnie tam poznał się z Balde, tyle że w przeciwieństwie do rówieśnika nigdy nie dostał szansy w seniorskim zespole Katalończyków.

Xavi Simons opuścił Barcelonę, ale na eksplozję jego talentu trzeba było poczekać

W efekcie w 2019 r. Holender przeniósł się do PSG, lecz i tam grał mało (11 meczów), przez co latem 2022 r. odszedł za darmo do PSV. Dopiero w ojczyźnie jego talent eksplodował (22 gole i 12 asyst w 48 spotkaniach), co skłoniło paryżan do skorzystania z prawa odkupu. Kosztowało ich to 4 mln euro, po czym od razu wypożyczyli 20-latka do Lipska (bez opcji wykupu). Tam piłkarz dalej imponuje, o czym może świadczyć dziewięć bramek i 13 asyst w 36 meczach.

Obecnie powrót Simonsa do stolicy Katalonii jest niemal niemożliwy. Wydaje się, że po dobrym sezonie w Niemczech paryżanie będą chcieli na niego postawić, zwłaszcza że latem pożegnają się z Kylianem Mbappe. Ponadto Barcelona ma problemy finansowe i nie byłoby jej stać na transfer utalentowanego gracza. Ten mógłby kosztować nawet 100 mln euro.

Paradoksalnie w aktualnej sytuacji, przy brakach kadrowych i pustkach w klubowej kasie, Katalończycy są zmuszeni stawiać na młodych i utalentowanych graczy, nierzadko wykorzystujących otrzymane szanse (np. Lamine Yamal, Pau Cubarsi). Być może dzięki temu uda im się uniknąć straty kolejnych talentów pokroju Simonsa, którego odejście do dziś boli wiele osób związanych z Barceloną.