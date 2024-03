Lewandowski przemówił. Odpowiedział na pytanie, które zadawali sobie wszyscy

W niedzielę 17 marca FC Barcelona odniosła drugie zwycięstwo z rzędu w hiszpańskiej LaLiga. Komplet punktów zdobyty przeciwko Atletico Madryt sprawił, że drużyna prowadzona przez Xaviego Hernandeza awansowała na pozycję wicelidera i ma dwa punkty przewagi nad trzecią Gironą. Na listę strzelców wpisali się Robert Lewandowski, Joao Felix i Fermin Lopez. Dodatkowo Polak zapisał na swoim koncie dwie asysty.

Robert Lewandowski skomentował zwycięstwo FC Barcelony

Lewandowski rozegrał całe spotkanie i znów zachwycił hiszpańską prasę. "Wszechobecny", "Kompletny" - tak hiszpańskie media oceniły polskiego napastnika po meczu. Po meczu Polak zabrał głos i skomentował zwycięstwo przeciwko Atletico Madryt w rozmowie z "Eleven Sports".

- Z przebiegu spotkania jest bardzo dobrze. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak ciężki to jest teren i jak Atletico gra na własnym stadionie. Od pierwszej minuty kontrolowaliśmy spotkanie. Strzeliliśmy pierwszą bramkę. W drugiej staraliśmy się to podtrzymać i stwarzać kolejne sytuacje. Mam wrażenie, że czasami im gramy łatwiej, tym gramy lepiej. Czasami decyzje łatwiejsze, które podejmujemy, powodują, że później strzelamy bramki - powiedział na antenie "Eleven Sports".

Trafienie przeciwko Atletico Madryt było jego 13. golem w 27 występnie w ligowych rozgrywkach. W ostatnim czasie Lewandowski wrócił do wysokiej formy. Skąd wziął się skok jakościowy, jeśli chodzi o jego skuteczność? - Myślę, że wiem, z czego to wynikało. Oczywiście, w mojej karierze te momenty zdarzały się rzadko i były one krótkie i też pewnie wiele czynników na to wpłynęło. Myślę, że też było to spowodowane poczuciem fizycznym. Od tego roku zmiana treningów, zmiana podejścia indywidualnego pode mnie, czego potrzebuję, dały mi to, że czuję się pewnie fizycznie. Jak człowiek czuje się dobrze pod względem fizycznym, to reszta łatwiej przychodzi - podkreślił.

Lewandowski został też zapytany o to, czy mecze zbliżające się mecze barażowe zakończą się pozytywnie dla reprezentacji Polski. - Mam takie wewnętrzne poczucie, że będzie dobrze. Mocno w to wierzę. Musimy też tę wiarę na boisku pokazać. Musimy dobrze wejść w mecz, grać to, co chcemy, nie dać przeciwnikowi zbyt wiele swobody, tylko mieć to pod kontrolą - stwierdził.

W czwartek 21 marca o godzinie 20:45 kadra Michała Probierza zagra z Estonią w półfinale baraży na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeśli wygra, to we wtorek 26 marca zmierzy się w finale baraży ze zwycięzcą rywalizacji Finlandia - Walia.

Dzięki zwycięstwu Barcelona awansowała na drugie miejsce w tabeli. Do tej pory uzbierała 64 punkty. Do liderującego Realu Madryt traci osiem "oczek". Atletico Madryt z kolei plasuje się na piątej pozycji z dorobkiem 55 punktów. Teraz przed obiema drużynami krótka przerwa reprezentacyjna. Po niej drużyna Xaviego Hernandeza podejmie 30 marca Las Palmas. Atletico z kolei dwa dni później zmierzy się na wyjeździe z Villarreal.