Rośnie niepokój w Realu. Chodzi o gwiazdę drużyny. "To się zdarza tydzień po tygodniu"

Vinicius Junior to jeden z najlepszych piłkarzy nie tylko Realu Madryt, ale także całej La Liga. Skrzydłowy wzbudza sporo kontrowersji z uwagi na swoje zachowanie. Jest prowokowany w zasadzie na każdym stadionie w Hiszpanii, gdyż kibice dostrzegają, że łatwo wyprowadzić do z równowagi. Niestety bardzo często są to obelgi na tle rasistowskim, ale Brazylijczyk swoim zachowaniem nie zakończy tego problemu.

W Realu niepokój po zachowaniach gwiazdy. "Wytrąca drużynę z równowagi"

Postawa piłkarza "Królewskich" znów wzbudza wątpliwości, po sobotnim meczu z Osasuną. Real wygrał 4:2, a Vinicius strzelił dwa gole, ale dostał także żółtą kartkę za dyskusje z arbitrem. To napomnienie o tym kosztowne, że skutkuje pauzą w następnym meczu, a podopieczni Carlo Ancelottiego zmierzą się w trudnym meczu z Athletikiem Bilbao. Na następny mecz w klubowych barwach Vinicius będzie musiał czekać blisko miesiąc z uwagi na przerwę reprezentacyjną.

Hiszpańskie media sygnalizuje, że zachowanie gwiazdy zespołu budzi niepokój także w samym klubie. "W Realu jego postawa na boisku zaczyna budzić niepokój, ponieważ wywołuje wiele wrogości na wszystkich stadionach, co ostatecznie wytrąca drużynę z równowagi" - zauważa "Sport". 23-latek ma już na swoim koncie aż 42 żółte kartki w rozgrywkach hiszpańskiej ekstraklasy, pięć w tym sezonie. W szatni próbowali już wszystkiego, ale charakter zawodnika wygrywa w takich sytuacjach.

"Zarówno Ancelotti, jak i jego koledzy rozmawiali z Viniciusem i na boisku starają się go chronić, dopóki Brazylijczyk nie eksploduje. W Pampelunie pokłócił się z sędzią, kilkoma zawodnikami Osasuny i ławką rezerwowych. Publiczność gwizdała i obrażała go już na rozgrzewce, a w Madrycie uważają, że to nie jest normalne, ponieważ zdarza się to także tydzień po tygodniu" - czytamy w hiszpańskiej prasie. Ma to odbywać się ze szkodą wizerunkową dla "Królewskich", potencjalnie także sportową.

Na razie Real Madryt nie musi martwić się o sytuacje w lidze, albowiem podopieczni Carlo Ancelottiego po 29. meczach są na prowadzeniu z 10 punktami przewagi nad drugą Gironą. 11 punktów mniej ma FC Barcelona, ale ona jeszcze rozegra swój mecz w tej kolejce. Jej rywalem będzie Atletico Madryt.