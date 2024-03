Lewandowski nie dowierza w to, co widzi. Jest pełen podziwu dla gwiazdy Barcelony

Robert Lewandowski odżył w Barcelonie. Znów strzela gole i jest jedną z najważniejszych postaci klubu ze stolicy Katalonii. Nie inaczej było podczas meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Napoli. Doświadczony napastnik trafiał do siatki w obu meczach. Najpierw jego gol rozpoczął strzelanie pod Wezuwiuszem, a spotkanie zakończyło się remisem 1:1. W rewanżu rozgrywanym w Hiszpanii dobił rywala ustalając wynik na 3:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski zaliczył pierwszy "downgrade"!

Robert Lewandowski chwali. Nie widział takiego

Lewandowski zbiera pozytywne oceny, ale nie mniej ciepłych słów poświęca się ostatnio zdolnej katalońskiej młodzieży. Fermin Lopez, Lamine Yamal i Pau Cubarsi coraz częściej grają w pierwszym składzie i zachwycają grą. Na temat tego ostatniego, notabene MVP drugiego starcia z Napoli, wypowiedział się Lewandowski.

W wywiadzie dla portalu Meczyki.pl nie mógł się go nachwalić. - Jak on gra, jak podejmuje decyzje, jak potrafi wyprowadzić piłkę, szukać podania, czy to dłuższego, czy trójkątami od tyłu. Faktycznie ma się wrażenie, jakby miał minimum 26 lat. Ten spokój i opcje, które widzi. Nie panikuje, nie boi się rozgrywać. Nie wiem, czy z takim zawodnikiem, w takim wieku, się spotkałem - przyznał Lewandowski.

Jednocześnie kapitan reprezentacji Polski przyznał, że zarówno Cubarsi, jak i Lamine Yamal to młodzi zawodnicy i patrzy się na nich przez pryzmat wieku. - Niech oni robią swoje. Też jest ważne, żeby ich troszkę od tego odseparować - dodał.

Najwyraźniej podobne zdanie co Lewandowski w sprawie Cubarsiego ma selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente. 17-latek znalazł się w gronie powołanych na marcowe mecze kadry, w których zagrają z Kolumbią i Brazylią. Zdaje się, że młody stoper wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie Barcelony. Rozegrał dziewięć kolejnych ligowych meczów z rzędu. Spotkanie przeciwko Napoli było jego debiutem w Lidze Mistrzów. Na swoim koncie ma także dwa występy w Pucharze Króla.

Kolejny mecz Katalończycy rozegrają już 17 marca. Na własnym stadionie zagrają z Atletico Madryt - innym ćwierćfinalistą Ligi Mistrzów. Oba zespoły są sąsiadami w tabeli. Barcelona wyprzedza zespół Diego Simeone o sześć punktów. Dzięki temu zajmuje obecnie trzecie miejsce. Z ośmiopunktową przewagą nad nią prowadzi Real Madryt. Druga jest rewelacyjna Girona.