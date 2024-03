Lewandowski wypalił ws. Mbappe. Jaśniej się nie da

Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe trwała bardzo długo, ale wreszcie dobiega do końca. W połowie lutego PSG oficjalnie potwierdziło informacje dziennikarzy, że napastnik opuści klub z końcem czerwca wraz z wygaśnięciem kontraktu. "Klub potwierdza, że Mbappe poinformował o swojej decyzji o opuszczeniu PSG po zakończeniu sezonu 2024. Warunki odejścia nie zostały jeszcze w pełni uzgodnione" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Robert Lewandowski zabrał głos ws. transferu Mbappe

Wiele wskazuje na to, że Francuz przeniesie się latem do Realu Madryt. Obecnie transfer nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, ale dziennikarze zgodnie twierdzą, że pozostały tylko formalności, a jego przenosiny do Hiszpanii to tylko kwestia czasu. Na temat jego przejścia do Realu wypowiedział się Robert Lewandowski. Polak stwierdził, że nie boi się rywalizacji z Francuzem.

- Z tego co wiem, to nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, nie było "here we go", ale bardzo pozytywnie odbieram jego potencjalne przyjście. Gra przeciwko niemu w LaLiga to będzie fajna rzecz. Jeżeli ten transfer nastąpi, to nie będę się bał, a wręcz przeciwnie, odbiorę to pozytywnie - powiedział w rozmowie na kanale YouTube Meczyki.pl.

Kylian Mbappe gra w PSG od 2018 roku. W tym czasie sześciokrotnie sięgał po mistrzostwo Francji i trzykrotnie po Puchar Francji oraz Superpuchar Francji. Łącznie rozegrał w barwach tego klubu 296 meczów, w których strzelił 247 goli.

Lewandowski natomiast od lata 2022 roku gra w FC Barcelonie. W zeszłym sezonie wygrał mistrzostwo kraju i został królem strzelców La Liga z 23 trafieniami na koncie. W bieżących rozgrywkach ligowych radzi sobie nieco gorzej i do tej pory ma na koncie 12 goli.