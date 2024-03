W Hiszpanii huczy od plotek. Agent Lewandowskiego przyłapany [WIDEO]

Z najnowszych informacji gazety "Marca" wynika, że Barcelona zaoferowała Saudyjczykom m.in. polskiego napastnika oraz Raphinię. "Piłkarze z marką, których odejście po dwóch latach byłoby dobrze przyjęte z racji ich wysokiej pensji" - czytamy. Ponadto Barcelona musi poszukiwać trenera, po tym jak Xavi ogłosił swoje odejście, co też może wiązać się z niemałym wydatkiem. Władze klubu poszukują więc sposobu na zwiększenie budżetu. A pamiętajmy, że Barcelona od dłuższego czasu mierzy się z wieloma problemami finansowymi.

Joan Laporta spotkał się z Pini Zahavim. Agent Lewandowskiego obecny też na meczu

Na początku tygodnia w Barcelonie pojawił się agent Roberta Lewandowskiego Pini Zahavi. W mediach społecznościowych rozpoczęły się spekulacje, że związana jest ona z ewentualnym transferem Polaka. Co ciekawe, Zahavi pojawił się także na wtorkowym meczu Barcelony z Napoli.

Jak się okazuje, wizyta agenta może wiązać się także z poszukiwaniem przez Barcelonę trenera. Zahavi jest menadżerem trenera Hansi Flicka, a ten dość mocno w ostatnim czasie łączony jest z Katalończykami. Zdaniem internautów Laporta dogadywał z agentem ostatnie szczegóły dotyczące zatrudnienia tego szkoleniowca.

Co ciekawe, to nie pierwsza wizyta Zahaviego w Barcelonie w ostatnim czasie. Dwa tygodnie temu gościł on na meczu z Getafe i już wtedy spekulowano, że chodzi o ewentualne zatrudnienie Flicka. Niedawno Niemiec rozpoczął współpracę ze słynnym agentem.

Na razie ani Zahavi, ani nikt z FC Barcelony głośno nie mówi, czym spowodowane były ostatnie wizyty agenta. Pewne jednak jest, że coś się dzieje - w temacie Flicka, Lewandowskiego, lub obu. Niewykluczone, że oficjalny komunikat niebawem zostanie jednak wydany.