Lewandowski traci poważnego rywala. Dramat. Koniec sezonu

Robert Lewandowski pierwszy sezon w FC Barcelonie zakończył jako mistrz kraju oraz król strzelców LaLiga. W poprzedniej kampanii zdobył 23 bramki i o cztery trafienia wyprzedził drugiego Karima Benzemę. W tym sezonie nie radzi sobie aż tak dobrze. W klasyfikacji strzelców z dorobkiem 12 goli zajmuje dopiero siódme miejsce, co nie znaczy, że nie jest w stanie odrobić start do czołówki. Już wiadomo, że przewagi nad Polakiem nie powiększy drugi Borja Mayoral.

Dramat przeciwnika Lewandowskiego. Fatalna diagnoza. Nie wróci do końca sezonu

Napastnik Getafe w tym sezonie zgromadził już 15 bramek i do prowadzącego Jude'a Bellinghama traci tylko jedną. Problem w tym, że 26-latek na początku marca w spotkaniu z Las Palmas (3:3) doznał kontuzji. Z tego powodu zabrakło go w poprzedniej kolejce przeciwko Valencii. Jak informuje dziennik "Mundo Deportivo", w czwartek Mayoral przeszedł operację uszkodzonej łąkotki w lewym kolanie. W jej trakcie lekarze doszukali się jednak dodatkowych komplikacji.

Co prawda wykluczyli uszkodzenie więzadeł, ale uraz łąkotki okazał się poważniejszy, niż początkowo zdiagnozowano. Z tego powodu rekonwalescencja potrwa nieco dłużej. Zdaniem hiszpańskich mediów nawet do czterech miesięcy, a to oznacza, że Mayoral nie zagra do końca tego sezonu. To kiepska wiadomość także dla reprezentacji Hiszpanii, bo wychowanek Realu Madryt miał zostać powołany na towarzyskie mecze z Brazylią i Kolumbią. Najprawdopodobniej stracił także szansę na wyjazd na Euro 2024 do Niemiec.

Lewandowski poza Mayoralem i Bellinghamem ma przed sobą w klasyfikacji strzelców jeszcze czterech innych zawodników. Do Artema Dovbyka, Antego Budimira i Alvaro Moraty traci dwie bramki, a do Alexandra Sorlotha - jedną. Najbliższą szansę na powiększenie dorobku będzie miał w niedzielę 17 marca w meczu przeciwko Atletico Madryt (godz. 21:00).

Klasyfikacja strzelców LaLiga: