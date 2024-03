To koniec. Legendarny trener stracił pracę

Rafael Benitez to uznana postać na rynku trenerskim. Hiszpan wygrywał Ligę Mistrzów z Liverpoolem w sezonie 04/05, a sezon później zdołał wygrać FA Cup i Superpuchar UEFA. W trakcie trenerskiej kariery prowadził takie zespoły, jak Real Valladolid, Valencia, Inter Mediolan, Chelsea, Napoli, Real Madryt, Newcastle United czy Everton. Benitez pozostawał bez pracy od stycznia 2022 roku i wiele wskazywało na to, że może wrócić do Napoli, gdy z klubem żegnał się Luciano Spalletti. Ostateczny wybór Aurelio De Laurentiisa padł na Rudiego Garcię.

REKLAMA

Zobacz wideo Co grozi trenerowi Stomilanek? "To jest bezprecedensowa sprawa"

Mimo to Benitez wrócił na ławkę trenerską, ale w Hiszpanii, gdzie został nowym szkoleniowcem Celty Vigo. Z tym nazwiskiem wiązano wielkie nadzieje, więc Benitez dostał trzyletni kontrakt. Sezon wcześniej Celta uniknęła spadku do Segunda Division. "Celta chciała w klubie prestiżowego nazwiska, już ugruntowanego w europejskiej piłce i z doświadczeniem w hiszpańskim futbolu. Oni wierzą, że Benitez ma te wszystkie cechy" - pisał wówczas portal relevo.com. Jak wyglądają wyniki Beniteza w Vigo?

"Absolutne poświęcenie". Legendarny trener zwolniony. Trzeba ratować sezon

Pracę Beniteza w Celcie należy określać sporym rozczarowaniem. Co prawda udało mu się dojść do ćwierćfinału Copa del Rey, ale tam lepszy okazał się Real Sociedad (1:2). W lidze hiszpańskiej sytuacja wyglądała zdecydowanie gorzej, bo Celta wygrała tylko pięć z 28 meczów. Po porażce 0:4 z Realem Madryt Celta pozostawała na 17. miejscu z przewagą dwóch punktów nad Cadiz, które było na szczycie strefy spadkowej. W związku z tym władze Celty musiały reagować. We wtorkowe popołudnie otrzymaliśmy informację o zwolnieniu Beniteza.

"Benitez i Celta rozstają się. Rafa i jego sztab odchodzi po ośmiu miesiącach absolutnego poświęcenia i zaangażowania, podczas których zespół nie osiągnął oczekiwanych przez klub wyników" - czytamy w komunikacie Celty. Z niego nie dowiadujemy się, kto będzie następcą Beniteza, ale dziennik "Marca" sugeruje, że jednym z kandydatów jest Claudio Giraldez, obecny opiekun rezerw Celty, które rywalizują w trzeciej lidze hiszpańskiej.

Celta występuje na poziomie Primera Division nieprzerwanie od sezonu 12/13. W rozgrywkach 15/16 zespół z Galicji zajął szóste miejsce w lidze, które dało mu miejsce w Lidze Europy. Sezon później Celta dotarła do półfinału tych rozgrywek, ale tam lepszy w dwumeczu okazał się Manchester United (1:2), a więc późniejszy triumfator Ligi Europy.

W kolejnym ligowym meczu Celta zagra na wyjeździe z Sevillą. To spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 14:00.