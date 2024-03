To on padnie ofiarą transferu Mbappe. Media nie mają wątpliwości

Przygoda Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain dobiega końca. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2024 roku i jest już niemal pewne, że nie zostanie przedłużony. Media są przekonane, że latem Francuz dołączy do Realu Madryt. Joaquin Maroto z dziennika "AS" informował nawet, że piłkarz wybrał już numer, z którym będzie występował w nowym klubie. Ujawniono też możliwą datę prezentacji. Władze madryckiej ekipy wierzą, że ściągnięcie gwiazdora znacząco wzmocni drużynę i pomoże jej sięgnąć po kolejne trofea. Na to liczą również piłkarze Carlo Ancelottiego, choć nie dla wszystkich transfer Mbappe jest dobrą informacją.

Rodrygo na wylocie z Realu Madryt? Transfer Mbappe może okazać się dla niego koszmarem

Jak donoszą dziennikarze todofichajes.com, przyjście Mbappe może być bolesnym doświadczeniem dla kilku zawodników, a szczególnie dla Rodrygo. Redakcja nie ma wątpliwości, że Brazylijczyk straci szanse regularnej gry. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem może być dla niego transfer.

"Według informacji, którymi dysponujemy, Rodrygo Goes jest piłkarzem, który ma największe szanse na zmianę barw. Brazylijczyk wie, że przybycie Francuza drastycznie zmniejszy jego liczbę minut. Agent Rodrygo już pociąga za sznurki i prowadzi rozmowy z władzami klubu, by osiągnąć korzystne rozwiązanie" - donoszą dziennikarze. Podali nawet ewentualne kierunki transferu.

Okazuje się, że zainteresowanie wyrazili trzej giganci futbolu. Mowa o Chelsea, Manchesterze United, a także PSG. Real nie jest rzekomo przeciwny ewentualnej transakcji, mimo że dopiero co przedłużył kontrakt Brazylijczyka do 2028 roku. W jego umowie zawarto jednak klauzulę wykupu o wartości aż miliarda euro. Tym samym madrycki klub liczy na spory zarobek.

Agent Rodrygo rozmawia z Realem. Cel jest jeden

Do zadań agenta Rodrygo w najbliższym czasie będzie należało, by przekonać władze Realu do zmniejszenia oczekiwań finansowych za transfer. Dziennikarze donoszą, że taki scenariusz jest możliwy, ale i tak Florentino Perez i spółka będą chcieli zarobić minimum 120 mln euro.

Jak na razie Brazylijczyk pozostaje zawodnikiem drużyny Ancelottiego i jest jej kluczowym filarem. Wystąpił już w 40 meczach we wszystkich rozgrywkach tego sezonu, zdobywając 13 bramek i osiem asyst. Na murawie spędził łącznie 2485 minut. Kolejną szansę do gry najprawdopodobniej otrzyma już w najbliższą sobotę w starciu z Osasuną Pampeluna.