Media: Barcelona prowadzi rozmowy ws. Lewandowskiego. Sensacyjny scenariusz

Lato ubiegłego roku należało do Arabii Saudyjskiej, która milionami euro kusiła zawodników ze wszystkich europejskich lig. Aktualnie na Bliskim Wschodzie grają tacy piłkarze jak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, N'Golo Kante czy Ivan Rakitić. A to tylko kilku graczy, którzy tłumnie przybyli do Arabii. I wszystko wskazuje na to, że najbliższego lata ponownie saudyjskie kluby ruszą na zakupy w Europie.

Takie informacje przekazała hiszpańska "Marca". Działacze największych europejskich klubów rozmawiają z zespołami z Arabii Saudyjskiej, licząc na zarobiek na niechcianych graczach. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele takich ekip jak FC Barcelona, Real Betis, Manchester United czy Chelsea.

FC Barcelona chętna sprzedać Roberta Lewandowskiego do Arabii Saudyjskiej

A skoro FC Barcelona to pada pytanie, czy "Marca" coś wspomniała o Robercie Lewandowskim, który od jakiegoś czasu bywa łączony z odejściem do Arabii Saudyjskiej? Z informacji gazety wynika, że Barcelona zaoferowała Saudyjczykom m.in. polskiego napastnika oraz Raphinię. "Piłkarze z marką, których odejście po dwóch latach byłoby dobrze przyjęte z racji ich wysokiej pensji" - czytamy. Problem byłby taki, że większość pieniędzy trafiłoby do samych zawodników, a nie klubu.

To kolejne doniesienia dotyczące niepewnej przyszłości Lewandowskiego w FC Barcelonie. "Sport" pisał o tym, że w stolicy Katalonii muszą przeanalizować wpływ 35-latka na zespół. "Lewandowski jest pierwszy (do wymiany - red.), bo jest żywym obrazem zawodnika, który przeżywa ostatnie lata swojej kariery i trzeba zdecydować, czy to jego ostatnie miesiące w elitarnej piłce" - napisano.

Wszystko więc wskazuje na to, że najbliższego lata do Arabii Saudyjskiej trafią kolejne głośne nazwiska. "Marca" wskazuje, że poza Lewandowskim duże szanse na to mają Luka Modrić, Casemiro, David de Gea czy Mohamed Salah.