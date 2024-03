Media: On już się szykuje do przejęcia Barcelony! Pojechał do Guardioli

Od końcówki stycznia wiadomo, że Xavi Hernandez nie będzie w kolejnym sezonie trenerem FC Barcelony. Sam Katalończyk ogłosił to na konferencji prasowej po przegranej 3:5 z Villarrealem. Od tamtego czasu ruszyła giełda nazwisk, na której aktualnie przebijają się dwa nazwiska - Hansiego Flicka i Roberto De Zerbiego. Pierwszy z nich jest bezrobotny od momentu zwolnienia ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Niemiec, a drugi prowadzi aktualnie Brighton.

Hansi Flick chce się dowiedzieć wszystkiego o FC Barcelonie

Hansiemu Flickowi tak zależy na pracy w FC Barcelonie, że bieżący tydzień spędził w Manchesterze, gdzie rozmawiał m.in. z Pepem Guardiolą. Zdaniem Relevo niemiecki szkoleniowiec jest ceniony wyżej od De Zerbiego, a sam Flick chciał w rozmowie z Guardiolą dowiedzieć się, co to znaczy być trenerem FC Barcelony.

Flick spotkał się na kolacji także z byłym asystentem Guardioli Domenecem Torrentem, z którym pięć godzin rozmawiał o futbolu oraz Barcelonie. "Jeśli Flick się czegoś dowiedział, to tego czym jest Barca" - opisuje Relevo, kończąc frazą, że "Barca lubi Flicka".

W ostatnich dniach według Foot Mercato miało dojść nawet do spotkania Hansiego Flicka z prezydentem FC Barcelony, Joanem Laportą. Jednak "Mundo Deportivo" zaprzecza tym doniesieniem. Chociaż Niemiec spełnia większość wymagań Barcelony, to jego otoczenie przekazało gazecie, że do rozmów twarzą w twarz nie doszło.

A jakie są to wymagania? Flick nie jest związany umową z żadną drużyną i ma na koncie ogromny sukces, jakim jest wygranie sekstetu z Bayernem Monachium, czyli zdobycia mistrzostwa, Pucharu i Superpucharu Niemiec, Ligi Mistrzów, Superpucharu Europy i Klubowego Mistrzostwa Świata.

Nim jednak do zmiany trenera w Barcelonie dojdzie, to kataloński zespół musi dokończyć bieżący sezon. We wtorek 12 marca o 21:00 drużyna Xaviego Hernandeza zmierzy się z Napoli w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu był remis 1:1. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.