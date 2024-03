Hiszpanie wywierają presję na Lewandowskim. Mówią wprost, co ma zrobić. "Musi"

Po fatalnym okresie, podczas którego Xavi ogłosił, że po sezonie odchodzi z FC Barcelony, zespół wrócił do optymalnej formy i zaczął regularnie zdobywać punkty. I choć przegrał finał Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (1:4), a ponadto odpadł z rozgrywek Pucharu Króla, to wciąż liczy się w walce o Ligę Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Projekt Warszawa wywiózł z Suwałk komplet punktów. Artur Szalpuk: Najlepiej dobić rywala

Hiszpanie szokują nt. Lewandowskiego. Musi pomóc "uciec z żałoby"

Przed FC Barceloną niezwykle trudne spotkanie, ponieważ we wtorek zagra o awans do ćwierćfinału LM. Po pierwszym starciu z SSC Napoli wynik jest remisowy, dlatego wszystko jest możliwe. Dziennik "Mundo Deportivo" zaznacza, że wiele będzie zależało od formy Roberta Lewandowskiego.

"Możemy mówić o Cancelo, Joao Felixie, Guendoganie czy Kounde, ale we wtorek nie może zabraknąć Lewandowskiego. Jeśli nie zagra na wysokim poziomie, rywale będą mieli duże szanse na awans. Musi skorzystać ze swojego doświadczenia, jakości i wykończenia, aby pomóc uciec z żałoby'"- czytamy.

Xavi ma spory problem, ponieważ wielu jego zawodników zmaga się z kontuzjami. Dodatkowo ostatnio do tego grona dołączyli Frenkie de Jong oraz Pedri. Choć trener nie ma zbyt szerokiej ławki rezerwowych, to stara się konsekwentnie włączać do drużyny zawodników z akademii. Najpierw 16-letni Lamine Yamal, następnie rok starszy Pau Cubarsi, a teraz pełnoletni już Marc Guiu, który w meczu z RCD Mallorcą zajął miejsce kapitana reprezentacji Polski.

"Oglądanie gry Cubarsiego i Yamala to zastrzyk poczucia własnej wartości Blaugrany. To duma widzieć, że grają jak dorośli, na najwyższym poziomie, dopóki nie staną się najlepsi. Skrzydłowy robi różnicę, decydując nawet o wynikach meczów w pojedynkę. Środkowy obrońca skutecznie wyprowadza za to futbolówkę i wygrywa starcia z napastnikami o znacznie lepszej budowie ciała" - napisano.

Na koniec krótko rozpisano się na temat najbliższego spotkania. "Obie drużyny mają podobne zamiary. Grać od tyłu, aby móc kontrolować boisko. Calzona oczekuje, żeby jego zespół był aktywny w pressingu na połowie rywala. FC Barcelona miała z tym spory problem w pierwszym meczu, dlatego chce to wykorzystać. Mistrzowie Hiszpanii muszą za to zmusić SSC Napoli do cofnięcia się, ponieważ ich obrona nie jest zbyt pewna" - podsumowano.