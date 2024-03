Bez Lewandowskiego Barcelona nawet karnego nie strzeliła. Na szczęście Polak wszedł

- Nadal uważamy, że mamy szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Będziemy o nie walczyć do samego końca. Będziemy wierzyć, dopóki matematyka nie da nam szans. Moi zawodnicy są bardzo zmotywowani - mówił Xavi przed meczem z Mallorcą.

Trener Barcelony odnosił się w ten sposób do ostatniego, słabego występu swojej drużyny. W niedzielę Katalończycy po marnym występie tylko zremisowali na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. Tylko, bo dzień wcześniej punkty zgubił lider - Real Madryt - który zremisował 2:2 na wyjeździe z Valencią.

W piątek Barcelona miała zagrać dużo lepiej niż kilka dni temu, ale długo zanudzała swoich kibiców. Xavi zaskoczył podstawowym składem, bo zabrakło w nim nie tylko kontuzjowanych ostatniego Pedriego i Frenkiego de Jonga, ale też Roberta Lewandowskiego, który został na ławce rezerwowych.

I w pierwszej połowie wiele ciekawego się nie wydarzyło. Jedynym wydarzeniem godnym uwagi było to, co wydarzyło się w 24. minucie. To wtedy rzutu karnego nie wykorzystał Ilkay Guendogan. Niemiec chciał uderzyć w swój prawy róg, ale zrobił to za lekko i piłkę dobrze odbił bramkarz gości - Predrag Rajković. Nic dziwnego, że schodzących na przerwę piłkarzy Barcelony żegnały gwizdy ich kibiców.

Druga połowa zaczęła się lepiej dla gości. To oni grali odważniej i byli bliżsi strzelenia gola. W 54. minucie Marca- Andre ter Stegena uratowała poprzeczka po strzale Vedata Muriqiego. Jak się potem jednak okazało, reprezentant Kosowa i tak był na spalonym.

Zwycięstwo Barcelony, asysta Lewandowskiego

Chwilę później poprzeczka uratowała też gości po strzale Lamine Yamala. Hiszpan był jednak skuteczniejszy w 73. minucie. Akcję rozpoczął Robert Lewandowski, który wszedł na boisko 11 minut wcześniej.

Polak dobrze utrzymał się przy piłce przed polem karnym i podał do Yamala. Hiszpan ograł dwóch rywali, wypracował sobie pozycję strzelecką i precyzyjnym, efektownym, mocnym strzałem nie dał najmniejszych szans Rajkoviciowi.

Dzięki wygranej Barcelona awansowała na drugie miejsce w tabeli. Drużyna Xaviego ma 61 punktów, czyli pięć mniej od Realu Madryt i dwa więcej od Girony. Obie drużyny w tej kolejce jednak jeszcze nie grały. Mallorca z 27 punktami jest na 15. pozycji i ma osiem punktów przewagi nad strefą spadkową La Liga.

W następnej kolejce Barcelona zagra na wyjeździe z Atletico Madryt (niedziela). Wcześniej, bo już we wtorek, drużyna Xaviego podejmie Napoli w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu we Włoszech padł remis 1:1.