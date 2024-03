Media: Barcelona zdecydowała ws. następcy Xaviego. Na razie weryfikacja negatywna

FC Barcelona z końcem sezonu pożegna Xaviego i będzie musiała zatrudnić nowego trenera. Rozważanych jest kilka uznanych nazwisk, chociaż selekcja jest niezwykle staranna. Niektórzy kandydaci mogli stracić już szansę na objęcie prestiżowej posady.

FC Barcelona szuka następcy Xaviego. Odpadło dwóch kandydatów

W gronie faworytów do przejęcia zespołu wymieniało się m.in. Hansiego Flicka, trenera Roberta Lewandowskiego z czasów gry Bayernu Monachium - razem wygrali wszystkie możliwe trofea w klubowej piłce i można podejrzewać, że Polak chętnie znów by z nim współpracował. Poza tym całkiem wysoko stały notowania Roberto De Zerbiego, szkoleniowca Brighton, czyli klubu Jakuba Modera.

Ostatnie doniesienia wskazują na to, że Niemiec i Włoch nie przejmą Barcelony. Według katalońskiego "Sportu" pierwszy z nich jest doceniany za swoje sukcesy, aczkolwiek zwraca się uwagę na jego ostatnie niepowodzenia. Poza tym nie pracuje długo jako pierwszy trener, a poszukiwany jest ktoś "z większym doświadczeniem". Równie istotna, choć nie decydująca jest również inna kwestia. "Jeśli nowy trener będzie biegle władał językiem hiszpańskim, tym lepiej" - czytamy. Flick nie włada hiszpańskim, choć gdyby dostał szansę w Barcelonie, zapewne zacząłby się go uczyć. Przy tym warto dodać, że niedawno jego agent Pini Zahavi spotkał się z przedstawicielami klubu.

W przypadku De Zerbiego sprawa wygląda inaczej. Ceni się go za widowiskowy styl gry, tyle że panuje przekonanie, iż niekoniecznie musi się to przekładać na wyniki. Problematyczną kwestią jest również konieczność wykupienia go. Poza tym chodzi o styl jego pracy. "To trener, który czuje się komfortowo, przejmując całkowitą kontrolę, a w Barcelonie trudno jest przejąć całą władzę w podejmowaniu decyzji" - podkreślono.

FC Barcelona poszukuje trenera. W grze głośne nazwiska

Po skreśleniu tych dwóch kandydatów nadal w gronie potencjalnych trenerów Barcelony nie brakuje uznanych postaci. Wymienia się m.in. Thomasa Tuchela, Mikela Artetę, Xabiego Alonso czy Juliana Nagelsmanna.

Na razie drużynę prowadzi Xavi i tak też będzie w piątkowym spotkaniu ligowym z Mallorcą. Początek o godzinie 21:00, zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.