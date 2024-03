Dostał aż 103 mandaty! Teraz chce go Barcelona

FC Barcelona słabo spisuje się w tym sezonie. Przegrała finał Superpucharu Hiszpanii, odpadła już w ćwierćfinale Pucharu Króla, a w Primera Division ma aż osiem punktów straty do prowadzącego Realu Madryt. Najlepiej spisuje się w Lidze Mistrzów, gdzie awansowała do 1/8 finału, a w tej fazie w pierwszym meczu zremisowała na wyjeździe z mistrzem Włoch - Napoli 1:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Filar Sportingu na liście życzeń FC Barcelony

Nic zatem dziwnego, że prezesi FC Barcelony szukają wzmocnień na nowy sezon. Do listy kandydatów do dołączenia do wciąż aktualnego mistrza Hiszpanii dołączył Duńczyk Morten Hjulmand. To 24-letni defensywny pomocnik, który obecnie gra w Sportingu, który jest liderem ligi portugalskiej.

- Hjulmand do najnowszy zawodnik, który dołączył do długiej listy kandydatów do dołączenia do Barcelony na przyszły sezon. Hiszpanie mają liczne informacje na temat jednego z liderów Sportingu. Jego postępy są bardzo zauważalne i Barcelona myśli o nim w kontekście przyszłości - pisze duński tygodnik "Tipsbladet".

Hjulmand przed rozpoczęciem tego sezonu trafił do Lizbony z włoskiego Lecce.

- Był to jeden z najlepszych ruchów transferowych zespołu prowadzonego przez Rubena Amorima, trenera, który był również łączony z Barceloną po ogłoszonym pożegnaniu Xaviego - dodaje "Tipsbladet".

- Barcelona patrzy na Hjulmanda i jest nim poważnie zainteresowana. Wcześniej był łączony z Tottenhamem, ale już nie ma tego tematu. Myślę, że zawodnik jest gotowy na kolejny krok w swojej karierze. Grał bardzo dobrze w Lecce, a teraz potwierdza klasę w Sportingu. Jest naprawdę dobrym zawodnikiem - dodaje na Twitterze dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Hjulmand w tym sezonie wystąpił już w 37 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył dwa gole i miał cztery asysty.

W Lecce - na poziomie Serie A i Serie B - rozegrał 95 meczów, strzelił dziewięć goli, zobaczył 25 żółtych kartek i otrzymał... 103 mandaty drogowe. Dlaczego?

- Piłkarz 103 razy wjechał swoim samochodem do miejskiej strefy ograniczonego ruchu, mimo że nie posiadał niezbędnego zezwolenia. Sprawa budzi kontrowersje, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że Hjulmand podczas pobytu we włoskim klubie zdecydował się zamieszkać wraz ze swoją partnerką w samym historycznym centrum Lecce. Korzystając z pomocy prawnika, Duńczyk wygrał już ponad dwadzieścia odwołań, w których zakwestionował pewne błędy w części protokołów - pisał Sport.pl.

FC Barcelona kolejny mecz zagra już w piątek. O godz. 21. w 28. kolejce La Liga zmierzy się przed własną publicznością z Mallorcą. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.