Rok i po zawodach. Barcelona pod ścianą. Robi wyprzedaż

Inigo Martinez do FC Barcelony przychodził jako ogromna nadzieja na ustabilizowanie gry w obronie. Doświadczony Bask przed rozpoczęciem sezonu po niemal pięciu latach opuścił Athletic Bilbao i jako wolny agent związał się Katalończykami. Niestety z powodu urazów nie zdołał wywalczyć miejsca w podstawowej jedenastce Xaviego. Dotychczas rozegrał raptem 973 minuty w 16 meczach. Wygląda na to, że dużo więcej okazji mieć nie będzie, bo w klubie zamierzają się go pozbyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Projekt Warszawa wywiózł z Suwałk komplet punktów. Artur Szalpuk: Najlepiej dobić rywala

Inigo Martinez na wylocie z FC Barcelony. Dużo sobie nie pograł. Klub bezwzględny

Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze katalońskiego radia RAC1. Według ich informacji problemy finansowe FC Barcelony sprawiają, że klub po raz kolejny będzie miał kłopot z rejestracją piłkarzy do rozgrywek LaLiga. Martinez ma z kolei posiadać jeden z wyższych kontraktów w drużynie, więc skreślenie go z listy płac byłoby sporym odciążeniem. Poza tym za jego sprzedażą przemawia pewien bałagan natury formalnej.

Okazuje się, że choć piłkarz podpisał kontrakt z FC Barceloną na dwa lata, LaLiga zgodziła się go zarejestrować tylko na jeden sezon. Latem klub musiałby więc starać się o to jeszcze raz. Najprawdopodobniej jednak wykorzysta sytuację i nie będzie tego robił. Wówczas środkowy obrońca powinien zgodzić się transfer do innego zespołu, a FC Barcelona zarobiłaby pieniądze ze sprzedaży.

Na Martineza miało paść jeszcze z jednego powodu. W klubie panuje przekonanie, że w kadrze jest obecnie nadmiar środkowych obrońców, a żaden z nich nie otrzymuje niskiej pensji. Do tych, których oglądamy w tym sezonie, należy jeszcze doliczyć wypożyczonych do Girony i Tottenhamu Erica Garcię i Clementa Lenglet, bo nadal figurują na liście płac. W dodatku władze FC Barcelony chciałyby podpisać profesjonalny kontrakt z kolejnym stoperem Pauem Cubarsim, który niedawno dołączył z drużyny młodzieżowej i na razie doskonale się spisuje. Wygląda więc na to, że Martinez nie będzie jedynym zawodnikiem skazanym na odejście.