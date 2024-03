Barcelona spotkała się z agentem trenera. Lewandowski by się ucieszył

Barcelona w ostatnich tygodniach znów spisuje się całkiem dobrze. Wygrywa mecze i wciąż rywalizuje w Lidze Mistrzów. Nie zmienia to jednak faktu, że klamka w sprawie przyszłości Xaviego zapadła. Szkoleniowiec nie zmienił własnej decyzji, którą ogłosił światu po styczniowej wstydliwej porażce z Villarrealem (3:5). Z końcem sezonu pożegna się z Katalonią. Pojawiły się nowe informacje w sprawie jego następcy.

Praktycznie od razu po deklaracji 44-latka ruszyła lawina spekulacji. Kto podejmie się wyzwania i przejmie w lipcu Barcelonę? Kto będzie gotów, by budować legendę klubu? Wśród nazwisk nie brakowało uznanych trenerów. Jednym z nich był Hansi Flick, były szkoleniowiec Bayernu Monachium - stary znajomy Roberta Lewandowskiego.

Barcelona spotkała się z agentem Flicka. "Jeden z głównych kandydatów"

Katalońskie media od jakiegoś czasu uważały, że Joan Laporta może wybrać przedstawiciela niemieckiej myśli szkoleniowej na trenera. Poza Flickiem przewijały się postaci Juliana Nagelsmanna czy Juergena Kloppa. Okazuje się, że wybór miał paść na pierwszego z tej trójki. Informacje w tej sprawie przekazał Florian Plettenberg ze Sky Sports.

Według jego doniesień w ostatnich dniach miało dojść do konkretnych rozmów pomiędzy klubem a Pinim Zahavim reprezentującym interesy Flicka. Dziennikarz zaznaczył, że Joan Laporta ma świetne relacje ze znanym agentem.

- Flick jest obecnie jednym z głównych kandydatów Barcelony i naprawdę może sobie wyobrazić, że przejmie obowiązki nowego menedżera. Jednak wciąż nie ma ostatecznej decyzji, ponieważ Barcelona rozważa więcej opcji - napisał Plettenberg.

Z potencjalnego przyjścia Flicka mógłby się ucieszyć Robert Lewandowski. To właśnie pod wodzą tego trenera przeżywał swój najlepszy czas w Bayernie Monachium. Wygrał Ligę Mistrzów i zdobył najwięcej goli. W 71 meczach trafiał do siatki aż 83 razy.

Oficjalne decyzje jeszcze nie zapadły i wydaje się, że w kontekście wyboru następcy Xaviego będzie jeszcze gorąco. Póki co Barcelona sposobi się do kolejnego ligowego meczu. Tym razem do stolicy Katalonii zawita Mallorca. Ten mecz już w piątek 8 marca o 21:00. W przypadku wygranej Barcelona wyprzedzi w tabeli Gironę, do której przed rozpoczęciem 28. kolejki traci punkt. Liderem pozostaje Real Madryt. Mallorca zajmuje 15. pozycję.