Olbrzymia radość w Barcelonie. Tylko na to czekali. Xavi nic nie ukrywa

Przed meczem z Athletikiem wydawało się, że FC Barcelona może na dobre ponownie włączyć się do walki o mistrzostwo Hiszpanii. Jednak zespół Xaviego Hernandeza nie wykorzystał remisu Realu Madryt z Valencią (2:2) i tylko bezbramkowo zremisował z drużyną Ernesto Valverde. Barcelona traci niezmiennie osiem punktów do "Królewskich", a do tego kontuzji w spotkaniu z Athletikiem nabawili się Frenkie de Jong i Pedri.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Według pierwszych prognoz De Jonga ma czekać około miesięczna przerwa od gry w piłkę, a z kolei w przypadku Pedriego były głosy, że może nie zagrać już w tym sezonie. Wszystko z powodu kolejnego urazu mięśniowego. To urazy, z którymi hiszpański pomocnik zmaga się regularnie od kilku sezonów.

Pedri może być gotowy na mecz z Realem Madryt

Jednak optymistyczne informacje ws. stanu zdrowia Pedriego przekazał na czwartkowej konferencji Xavi Hernandez. - Wykonaliśmy niezwykłą pracę, żeby zapobiegać kontuzjom, ale czasami dochodzi do sytuacji, które nie sposób kontrolować. Kontuzja Pedriego nie jest tak poważna jak myśleliśmy - przekazał szkoleniowiec Barcelony.

- Mam nadzieje, że niedługo będzie mógł nam znowu pomóc. Najważniejsze jest, żeby wrócił do zdrowia. Zobaczymy, czy uda mu się wydobrzeć do kolejnego El Clasico - dodał Xavi. Według najbardziej optymistycznego scenariusza zarówno Frenkie de Jong jak i Pedri powinni być gotowi na 21 kwietnia, gdy FC Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Madryt.

Za to na pewno obu pomocników zabraknie w dwóch najbliższych meczach FC Barcelony. W piątek 8 marca o 21:00 Katalończycy zagrają u siebie z Mallorcą. Za to we wtorek 12 marca zmierzą się z Napoli w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W Neapolu spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1. Relację z obu tych meczów będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.