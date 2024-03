Sceny przed stadionem słynnego klubu. Kibice protestują przeciw wielkim planom prezesa [WIDEO]

Rayo Vallecano już od kilku lat ma przydomek ligowego średniaka. Próżno szukać go w czołówce tabeli - niemal w każdym sezonie uwikłany jest w walkę o utrzymanie w La Liga. Nie inaczej jest w obecnych rozgrywkach. Zajmuje dopiero 16. lokatę, a nad strefą spadkową ma tylko siedem punktów przewagi. Słabe wyniki to nie jedyny problem klubu. Władzom marzy się nowoczesny stadion, ale zgody na realizację planów nie wyrażają kibice. W ostatnich dniach zdecydowali się na desperacki krok.

REKLAMA

Zobacz wideo Każdy piłkarz jest człowiekiem. "Ból brzucha towarzyszył mi przez całą karierę"

Kibice Rayo Vallecano nie chcą wynieść się z legendarnego stadionu. Zorganizowali specjalną akcję

Rayo już od 1976 roku występuje na Campo de Futbol de Vallecas. W tym czasie obiekt był dwukrotnie modernizowany, ale mimo to jest jednym z najmniejszych w La Liga. Prezydent klubu Raul Martin Presa nie ma jednak zamiaru po raz kolejny przebudowywać stadionu, tak by zwiększyć jego pojemność. Właściwie to nie ma takich możliwości, głównie ze względu na zbyt bliską lokalizację sąsiednich budynków. Zamiast tego chce przenieść drużynę na obiekt w innej lokalizacji.

Ten pomysł nie spodobał się sympatykom Rayo, o czym ci dali znać podczas ostatniego z domowych spotkań. W trakcie sobotniego meczu z Cadiz niespełna 2000 osób pojawiło się przed gmachem stadionu. Zebrani złapali się za ręce i utworzyli tzw. łańcuszek, którym otoczyli cały obiekt. W ten sposób chcieli dać do zrozumienia władzom klubu, że nie pozwolą przenieść ich ukochanego zespołu na inny stadion.

Prezydent Rayo milczy

Nagrania z tego zdarzenia szybko trafiły do mediów społecznościowych. Jak na razie prezydent Rayo nie odniósł się do incydentu - nie wiadomo, czy wysłucha próśb fanów. Sama drużyna z kolei jedynie wywalczyła punkt tego dnia - zremisowała 1:1 z Cadiz.

Mimo to ma spore szanse na utrzymanie. Kolejny mecz rozegra już w najbliższą niedzielę. Tym razem Rayo wystąpi na wyjeździe, a jego rywalem będzie Deportivo Alaves, 13. ekipa tabeli.